Torneio de Roland Garros adiado uma semana para permitir mais público

O torneio de Roland Garros vai ser adiado por uma semana, decorrendo entre 30 de maio a 13 de junho, para permitir a presença do maior número possível de espetadores, anunciou esta quinta-feira a Federação Francesa de Ténis (FFT).

Em comunicado, a FFT explica que o adiamento do 'Grand Slam', inicialmente agendado para decorrer entre 23 de maio a 06 de junho, "pretende aumentar as hipóteses de o torneio ser disputado com o maior número possível de espetadores [nas bancadas], garantindo a saúde e segurança de todos", no atual contexto de pandemia de covid-19.

A organização considerou que este adiamento é importante para os jogadores e o público e refere que, "tendo em conta o objetivo do adiamento" - o aumento do número de espetadores -, "cada semana pode revelar-se preciosa".

No ano passado, o 'major' francês foi adiado devido à pandemia de covid-19, tendo decorrido entre 27 de setembro e 11 de outubro, com um máximo de 1.000 espetadores diários.

Na última final do torneio parisiense, um dos quatro 'Grand Slam' do ténis mundial, o espanhol Rafael Nadal derrotou o sérvio Novak Djokovic e conseguiu conquistar o seu 13.º título de Roland Garros.