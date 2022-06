Títulos do Sporting não crescem. Federação mantém tudo na mesma

Fica tudo na mesma no que à história dos campeões nacionais diz respeito. O Benfica tem 37 títulos, FC Porto 30 e Sporting 19. Belenenses e Boavista um cada. Das quatro propostas a votação, três que alterariam o número de títulos de campeão nacional e da Taça de Portugal, levou a melhor a votação na Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol desta quarta-feira. O Sporting fala "em não decisão".

Dos 84 delegados, 33 dos delegados presentes optaram por não mexer na história, enquanto 13 disseram sim ao parecer 1 e um delegado votou pelo parecer 2 e oito escolheram o parecer 3 (o do Sporting). Sete dos delegados abstiveram-se, numa votação que foi secreta.

No que respeita a Taças de Portugal, os encarnados ficam assim com 26, o FC Porto com 18, o Sporting com 17, Boavista com 5, Belenenses, Sp. Braga e Vitória de Setúbal com três, a Académica de Coimbra com duas. Desp. Aves, Vitória de Guimarães, Estrela da Amadora, Leixões e Beira Mar têm uma taça cada.

[atualização]