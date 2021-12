Sporting. Tiago Tomás testa positivo à covid-19

Depois de Coates, mais um caso de covid no Sporting. Paulinho testou positivo

O avançado sportinguista Tiago Tomás testou positivo à covid-19 e junta-se assim a Paulinho e Ricardo Esgaio, que também estão infetados.

Recentemente, também Coates contraiu o vírus, mas já está recuperado.

Este resultado positivo do atacante de 19 anos num teste à covid-19 surge dois dias depois de Tiago Tomás ter marcado o golo solitário do Sporting na visita ao Penafiel, que valeu o apuramento para a final four da Taça da Liga.

Assim sendo, o jogador, que já se encontra em isolamento, deverá falhar os jogos com Gil Vicente (I Liga) e Casa Pia (Taça de Portugal).