© STEPH CHAMBERS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A um mês dos Jogos Olímpicos de Tóquio, onde ausência do supercampeão Usain Bolt ameaçava tirar brilho às pistas, eis que apareceu Erriyon Knighton a toda a velocidade. O jovem norte-americano, de apenas 17 anos, bateu dois recordes do jamaicano, dono dos melhores tempos da história do atletismo em 100 e 200 metros. E colocou todos os olhos virados para ele, em Tóquio 2020.

Primeiro, bateu o recorde mundial sub-18 nos 200m durante o American Track League. Fez a prova em 20.11 segundos, superando em dois centésimos a marca de Bolt (20.13), estabelecida em 2003. A notícia correu mundo e houve um pormenor muito importante que passou despercebido entre o recorde: Knighton venceu a prova batendo Trayvon Bromell, o compatriota que é um dos grandes favoritos à conquista da medalha de ouro olímpica.