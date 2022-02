Tenista João Sousa conquista torneio de Pune

O tenista português João Sousa venceu este domingo o torneio de Pune, na Índia, ao bater na final o finlandês Emil Ruusuvuori em três 'sets', conquistando o quatro título da carreira.

João Sousa, 137.º do 'ranking' mundial, bateu o tenista finlandês, n.º 87 da hierarquia, com os parciais de 7-6 (11-9), 4-6 e 6-1, após duas horas e 45 minutos de confronto no torneio ATP 250.

O tenista português superiorizou-se no primeiro 'set' já no 'tie-break', depois de ambos os jogadores terem perdido um jogo de serviço, e no segundo 'set' parecia ter tudo encaminhado para voltar a vencer, quando chegou ao 4-1, mas permitiu a recuperação do adversário, que venceu cinco jogos seguidos.

No terceiro e decisivo 'set', João Sousa entrou decidido e quebrou por duas vezes o serviço do jogador finlandês, terminando com um confortável 6-1.

HE IS BACK @joaosousa30 wins his 4th ATP title after defeating Ruusuvuori 7-6 4-6 6-1 at the #TataOpenMaharastra pic.twitter.com/7hW6n2mEiW - Tennis TV (@TennisTV) February 6, 2022

O vimaranense, de 32 anos, que marcou presença pela 11.ª vez em finais, conquistou o seu quarto título, depois dos triunfos no Estoril (2018), Valência (2015) e Kuala Lumpur (2013).

"Isto significa muito para mim. Tive momentos muito difíceis na minha carreira. Os dois últimos anos foram muito difíceis, muita coisa passou-me pela cabeça durante esse tempo. Isto significa muito para mim, é muito especial. Muito obrigado", afirmou em 'court', no sábado, depois de se apurar para esta final.

Depois do triunfo no ATP português, o vimaranense terminou precocemente a temporada de 2019 com uma fratura de esforço no pé esquerdo e nas duas épocas seguintes, além de mais alguns problemas físicos, nomeadamente uma tendinite no braço direito, não conseguiu ganhar encontros consecutivos e recuperar o seu melhor nível.