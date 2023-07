Telma Encarnação para a história. De imitar CR7 a marcar no Mundial

Quero habituar-me a isto", disse Telma Encarnação no final do jogo, após marcar o primeiro golo de Portugal em Mundiais femininos e ajudar a seleção portuguesa a vencer o Vietname (2-0), alimentando assim o sonho de uma passagem aos oitavos de final, mesmo que isso implique vencer a campeã mundial. O jogo com os EUA é na terça-feira, às 08.00 (RTP1).

Natural de Câmara de Lobos (11 de outubro de 2001), Telma cresceu a jogar descalça nas ruas do Bairro das Malvinas, um dos sítios que poucos recomendariam para fazer florescer sonhos, ainda mais o de uma miúda que sonhava ser como Cristiano Ronaldo. O fascínio pelo compatriota levou-a a tentar replicar o remate pontapé de bicicleta do internacional português em qualquer campo de alcatrão. Quase conseguia e quase corria mal...

Qualquer bola, fosse de papel ou daquelas duras de basquetebol, servia para se entreter a rematar à parede e tentar passar ao lado do que se passava no bairro social inaugurado nove meses depois de ser criada a seleção feminina de Portugal (outubro de 1981). Telma conseguiu-o com ajuda de amigos como Gonçalo Rocha, que agora joga nos sub-23 do Portimonense.

Como contou ao Canal 11, começou a jogar "a sério" aos oito anos na Associação Desportiva Recreativa e Cultural Os Xavelhas, "numa equipa só de rapazes", que lhe aumentava a dificuldade a cada escalão e a obrigava a "trabalhar mais" para garantir o lugar na equipa. E assim sobressaiu e chegou ao Marítimo com 13 anos. Aos 16 ajudou o clube insular a subir pela primeira vez à I divisão do campeonato feminino.

Nessa altura assinou contrato profissional e o primeiro salário serviu para "rechear a despensa", segundo contou a jogadora de 21 anos ao Canal 11, confessando ainda que o seu "maior medo é deixar a família". E talvez por isso ainda não tenha dado o salto para uma equipa com ambições maiores: "Estou à espera do momento, do dia e da hora certa para me ir embora."

O golo (e as exibições) no Mundial da Austrália e da Nova Zelândia pode ajudar. Telma Encarnação igualou o feito do Magriço que foi selecionador feminino entre 2004 e 2006 - José Augusto foi o autor do primeiro golo de Portugal num Campeonato do Mundo, a 13 de julho de 1966, no triunfo sobre a Hungria (1-0).

O sexto golo da madeirense em 25 internacionalizações entrou assim para a história e juntou-se à galeria dos mais importantes. O primeiro de sempre da seleção feminina foi marcado por São Tato, num particular com a seleção espanhola no dia 6 de fevereiro de 1983 (1-0). 33 anos depois, a 25 de outubro de 2016, Andreia Norton marcou o golo que colocou Portugal no primeiro Europeu (empate diante da Roménia, 1-1), onde Carolina Mendes, a 23 de julho de 2017, selou o histórico triunfo sobre a Escócia (2-1).

E já em fevereiro deste ano, o golo de Carole Costa aos Camarões decidiu o playoff de acesso ao Mundial a favor das portuguesas (2-1) e garantiu a inédita presença no Campeonato do Mundo... onde ontem Telma Encarnação fez o primeiro da história. Se na primeira vez que marcou pela seleção principal - 14 de junho de 2021 - se desmanchou em lágrimas, ontem a emoção deu lugar a um sorriso enorme. Porque ela vive de golos - pelo Marítimo tem 67 em 96 jogos.

Kika, a mais jovem a marcar

No Waikato Stadium, em Hamilton, na Nova Zelândia, onde tinha garantido o apuramento para o Campeonato do Mundo, Portugal voltou ontem a ser feliz e conseguiu o primeiro golo... e a primeira vitória. Francisco Neto tinha dito que confiava em todas as 23 eleitas e a prova disso é que mudou sete peças no onze contra o Vietname. Uma delas, Telma Encarnação, marcou o primeiro golo de Portugal num Mundial aos sete minutos de jogo, após receber a bola num cruzamento exemplar de Lúcia Alves.

Kika Nazareth também foi titular e fez o segundo da seleção aos 21 minutos, a passe da madeirense. Com 20 anos e oito meses, a jogadora do Benfica tornou-se na portuguesa mais jovem de sempre a marcar num Campeonato do Mundo, batendo o recorde de precocidade de Ronaldo, que aos 21 anos e quatro meses faturou frente ao Irão no Mundial 2006 (2-0).

A segunda parte foi um festival de oportunidades criadas e perdidas, e com os ferros da baliza a ajudarem as vietnamitas por duas vezes. Telma Encarnação (55" e 65"), Andreia Jacinto (64"), Jéssica Silva (66"), Joana Marchão (67") e Kika Nazareth (67") poderiam ter dilatado o marcador, mas o resultado não se alterou. Agora é esperar pelo jogo com os EUA ou por uma ajuda do Vietname frente aos Países Baixos.

Os dois cenários para o apuramento

Portugal só depende de si para se apurar para os oitavos do Mundial, mas isso é mais complicado do que pode parecer. Vamos a contas. Com duas jornadas do grupo já concluídas, Estados Unidos e Países Baixos - que empataram por 1-1 - lideram o Grupo E com quatro pontos cada, enquanto Portugal está em 3º lugar, com três pontos e o Vietname em último com zero. Em casa de vitória frente aos EUA na terça-feira, Portugal qualifica-se. Caso empate com as campeãs mundiais, precisa que os Países Baixos percam com o já eliminado Vietname.

