Tatiana Weston-Webb e Colapinto campeões em Peniche

Os surfistas Tatiana Weston-Webb, do Brasil, e Griffin Colapinto, dos Estados Unidos, venceram esta segunda-feira o Meo Pro Portugal, etapa portuguesa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL), na Praia de Supertubos, em Peniche.

Na final feminina, Tatiana bateu a norte-americana Lakey Peterson, com uma pontuação de 15,33 nas duas melhores ondas (8 e 7,33), em 20 possíveis, enquanto a californiana marcou 14,27 (7,17 e 7,10).

Já na prova masculina, foi o norte-americano Colapinto que levou a melhor sobre o brasileiro Filipe Toledo, com 14,34 pontos (7,67 e 6,67), contra 14,20 (7,53 e 6,67).

O período de espera do MEO Pro Portugal presented by Rip Curl, na Praia de Supertubos, em Peniche, começou na quinta-feira, e a prova terminou hoje.

Vencedores das provas do circuito mundial de surf em Portugal:

2022 - Griffin Colapinto (EUA) - 3.ª etapa, Meo Pro Portugal by Rip Curl, em Peniche.

2019 - Ítalo Ferreira (Bra) - 10.ª etapa, Meo Rip Curl Pro Portugal, em Peniche.

2018 - Ítalo Ferreira (Bra) - 10.ª etapa, Meo Rip Curl Pro Portugal, em Peniche.

2017 - Gabriel Medina (Bra) - 10.ª etapa, Meo Rip Curl Pro Portugal, em Peniche.

2016 - John John Florence (EUA) - 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche.

2015 - Filipe Toledo (Bra) - 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche.

2014 - Mick Fanning (Aus) - 10.ª etapa, Moche Rip Curl Pro Portugal, em Peniche.

2013 - Kai Otton (Aus) - 9.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal by Moche, em Peniche.

2012 - Julian Wilson (Aus) - 10.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche.

2011 - Adriano de Souza (Bra) - 9.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche.

2010 - Kelly Slater (EUA) - 8.ª etapa, Rip Curl Pro Portugal, em Peniche.

2009 - Mick Fanning (Aus) - 9.ª etapa, Rip Curl Pro Search, em Peniche.

2002 - 7.ª etapa, Figueira Pro, na Figueira da Foz, incompleta.

2000 - Rob Machado (EUA) - 10.ª etapa, Figueira Pro, na Figueira da Foz.

1997 - Michael Campbell (Aus) - 9.ª etapa, Buondi Sintra Pro, em Sintra.

1997 - Shane Powell (Aus) - 10.ª etapa, Expo 98 Figueira 97, na Figueira da Foz.

1996 - Matt Hoy (Aus) - 12.ª etapa, Coca Cola Figueira 96, na Figueira da Foz.

1990 - Tom Curren (EUA) - 13.ª etapa, Buondi Pro, na Ericeira.

1989 - Rob Bain (Aus) - 15.ª etapa, Buondi Instinct Pro, na Ericeira.

"Vencer Peniche é uma loucura e a nota 10 é a cereja no topo do bolo", diz Colapinto

O surfista norte-americano Griffin Colapinto mostrou-se deslumbrado com esta conquista.

"Vencer em Peniche é uma loucura. Estava no meio da tabela e vim ganhar o evento. Penso na felicidade da minha família na Califórnia, os meus pais e o meu irmão, que sempre me apoiaram", disse Colapinto, depois de bater o brasileiro Filipe Toledo na final disputada na Praia de Supertubos.

No caminho até à vitória, o jovem de 23 anos eliminou alguns dos principais nomes da elite mundial do surf, como os seus compatriotas Kelly Slater e Kolohe Andino, e o havaiano John John Florence, tendo feito a única onda perfeita desta competição, ao obter dos juízes uma nota 10 num aéreo (quase) impossível.

"A nota 10 é a cereja no topo do bolo. É extraordinário. Quero agradecer a toda a gente em Portugal. Eu adoro-vos, vocês são incríveis", lançou Colapinto.

Weston-Webb: "Arranque da época foi terrível e lutei muito para estar em Peniche"

A surfista brasileira Tatiana Weston-Webb destacou o mau início de temporada e o esforço que fez para competir em Portugal.

"Tive um arranque de ano terrível e tive que lutar muito para continuar a acreditar em mim. Estou muito entusiasmada com esta vitória. Amo muito Portugal e sem o apoio do público não ia ser igual", afirmou a atleta de 25 anos, depois de bater a norte-americana Lakey Peterson na final da etapa portuguesa do circuito principal da Liga Mundial de Surf (WSL).

Tatiana Weston-Webb, que se lesionou em Sunset, na segunda das duas etapas disputadas no Havai (a primeira foi em Pipeline), revelou que temeu perdeu a prova de Supertubos.

"Trabalhei muito nos últimos 10 para recuperar o joelho. Estou encantada por voltar a surfar", assinalou a brasileira, que juntou o triunfo em Peniche à etapa ganha na Austrália, em Margaret River, no ano passado, como os seus dois grandes triunfos no circuito mundial.

Tatiana deixa também umas palavras à sua adversária Lakey Peterson: "Ela [Lakey] é uma lutadora. Tem um 'backside' impressionante e eu sabia que ela ia ter notas altas, por isso, tentei manter-me calma e concentrada na minha própria performance. Não havia ninguém melhor do que ela para disputar esta final", afirmou