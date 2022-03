Taremi ia ser titular, mas testou positivo à covid-19 já no Bessa

Taremi chegou a ser anunciado como titular do FC Porto, no jogo desta noite com o Boavista, mas já não apareceu no aquecimento no relvado do Estádio do Bessa. Apesar dos dragões não confirmarem (têm a política do anonimato desde o início da pandemia), a ausência do iraniano deve-se a um teste positivo à covid-19.

O avançado tinha feito um teste PCR para depois poder viajar para o Irão e representar a seleção e soube do resultado já no Bessa, obrigando assim Sérgio Conceição a uma mudança de última hora. Fábio Vieira entrou para o onze e Rúben Semedo ganhou um lugar no banco de suplentes.

Taremi não tem sintomas, mas cumprirá o isolamento em casa.