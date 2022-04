Taremi deu recorde a Sérgio Conceição: 57 jogos sem perder

A fazer fé nas palavras do treinador do FC Porto, os adeptos querem é festejar títulos e não os recordes de Sérgio Conceição, mas uma coisa pode levar à outra e o técnico arrisca mesmo uma temporada épica. Ontem, viu a equipa portista vencer o Vitória de Guimarães, com um golo de Taremi (1-0), na 29.ª jornada da I Liga, e bater o recorde de jogos sem perder no campeonato que era do Benfica de John Mortimore (56, entre outubro de 1976 e agosto de 1978).

Agora, 44 anos depois, o FC Porto de Sérgio Conceição consegue 57 jogos invicto. A equipa portista ainda não conheceu o sabor da derrota na I Liga 2021-22, dando ao técnico a possibilidade de repetir o feito de ser campeão sem derrotas que André Villas-Boas (2010-11) e Vítor Pereira (2012-13) também conseguiram de dragão ao peito. Ele garante que não pensa "minimamente nisso", mas não é de gelo: "Se não conseguirmos títulos no fim da época, os adeptos não vão festejar o recorde nos Aliados. Querem é festejar títulos, como eu. Óbvio que não sou uma pedra, nem sou de gelo, para perceber que são números muito interessantes, mas é fruto do trabalho de muita gente."

Sem o lesionado Uribe a escolha de Sérgio Conceição recaiu (sem surpresa) em Grujic e nem se deu pela ausência do colombiano. O técnico portista deu ainda a titularidade a Taremi em vez de Evanilson e o iraniano iria abrir o marcador, de grande penalidade, no D. Afonso Henriques. O lance é polémico, mas isso não incomodou o avançado, que assim passou a ser o melhor marcador da equipa com 19 golos (15 no campeonato).

Pepa mudou três peças no onze e apostou em Jorge Fernandes, Bamba e André Almeida, mas a equipa sentia falta do pulmão (Alfa Semedo) e não conseguia construir jogo - terminaria o jogo sem qualquer remate à baliza. Num jogo intenso e muito combativo, a bola andou sempre longe das balizas e nem Bruno Varela nem Diogo Costa fizeram qualquer defesa nos primeiros 45 minutos.

O segundo tempo trouxe nova grande penalidade para os dragões. De novo chamado a marcar, Taremi estragou a média pessoal (tinha marcado todos os 16 penáltis desde que chegou a Portugal) na marca dos 11 metros. Incomodado por Bruno Varela, falhou a oportunidade de dar algum descanso no marcador à equipa e o treinador deu-lhe descanso a ele - jogou em jejum, por estar a cumprir o Ramadão.

O técnico portista sentiu o perigo e assim que Pepa arriscou e meteu Bruno Duarte junto a Estupiñán (que seria expulso, após entrada imprudente sobre João Mário, aos 80") na frente de ataque, tirou Taremi e Fábio Vieira e meteu Galeno e Evanilson. A face do jogo não mudou. Continuou muito físico e pouco criativo, de parte a parte.

Sérgio Conceição tinha prevenido para um adversário "historicamente difícil" num estádio onde o Vitória é forte. E não se enganou. Antes do fim do jogo, um adepto entrou em campo com toda a calma do mundo e depois de tentar abraçar Rochinha e tentou pontapear Geny. Um momento insólito a juntar a tantos outros que já aconteceram no D. Afonso Henriques.

Com este triunfo, o FC Porto lidera com 79 pontos e repôs a vantagem de seis pontos em relação ao Sporting, quando faltam cinco jornadas para o fim.

