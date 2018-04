Plantel toma posição pública contra Bruno de Carvalho

Pub

Os jogadores leoninos expressam "desagrado" pelas declarações públicas do presidente e queixam-se de "ausência de apoio"

O plantel do Sporting tomou uma posição pública, através das redes sociais, contra as críticas públicas, através do Facebook, de que foram alvo por parte de Bruno de Carvalho após a derrota (2-0) com o Atlético de Madrid para a Liga Europa.

Nas contas de Instagram dos capitães Rui Patrício e William Carvalho, bem como de outros elementos do plantel, lembram que não são perfeitos, "Não existem jogadores nem equipas perfeitas, mas quando as coisas não correm como queremos, sabemos assumir as nossas responsabilidades. Todos nós temos de o fazer!", escrevem.

Nesse sentido, deixam um recado ao presidente Bruno de Carvalho: "Em nome de todo o plantel do SCP, espelhamos neste texto o nosso desagrado, por vir a publico as declarações do nosso Presidente, após o jogo de ontem, no qual obtivemos um resultado que não queríamos... a ausência de apoio, neste momento..., daquele que deveria ser o nosso líder. Apontar o dedo para culpabilizar o desempenho dos atletas publicamente, quando a união de um grupo se rege pelo esforço conjunto, seja qual for a situação que estejamos a passar, todos os assuntos resolvem-se dentro do grupo."