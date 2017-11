Pub

Presidente leonino lança críticas internas e ao anterior candidato Madeira Rodrigues

Bruno de Carvalho, presidente do Sporting, voltou a usar da palavra para tecer algumas críticas, desta feita para o interior do clube. Numa publicação no Facebook, o máximo dirigente leonino não poupou nas críticas, lançando também recados a Pedro Madeira Rodrigues, a quem venceu nas últimas eleições leoninas.

"Ontem foi um dia, como todos os outros em que estou disponível 24h sobre 24h para o Sporting CP, que começou às 8h e só terminou às 23h15. Não consegui, assim, responder a nenhuma das parvoíces que foram ditas.

Assim, faço-o hoje. Como costuma dizer-se, mais vale tarde que nunca.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Madeira Rodrigues, que dizem pelas redes ser o idiota que se esconde por detrás do nickname City Lion, do blogue de vermes Camarote Leonino, decidiu voltar a dar um ar da sua graça.

O homem do Sporting Clube de Carvalho, da ofensa a sócios cinquentenários, dos míseros 9%, deixou clara a diferença entre ser Sportinguista e ser um sportingado - o misto de sportinguista com aziado.

Este sonso, que na ultima AG disse que as eleições tinham acabado e que nunca o veriam a prejudicar o Clube, pasme-se, usa um dos piores dirigentes que passaram no nosso Clube, de seu nome Paulo Pereira Cristóvão, e suas calúnias absurdas para me atacar, denegrindo o meu nome e, com isso, o do Sporting CP do qual sou o Presidente.

Estes sportingados têm este processo natural de se agruparem em manada para atingir os seus objectivos: denegrir, caluniar, levantar suspeitas, criar ruído, seguir a cartilha do nosso rival. Tudo serve para tentar chegar ao poder de qualquer forma. É o vale tudo!

Mas quanto às suas insinuações:

1. É triste que um ex-candidato demonstre um desrespeito tão grande pelos Sportinguistas, a quem queria servir, que nem se deu ao trabalho de ler o meu programa eleitoral. No mesmo está escrito que vamos fazer auditorias ao nosso mandato. Por isso, escusa de vir este senhor pedir algo que irá ser feito por vontade minha e sufragado pelos associados;

2. Fala do timing entre as tristes intervenções de PPC e a sua expulsão, e que o mesmo levanta suspeitas que poderão ser verdadeiras apesar de não passarem de calúnias. Como paineleiro da TV e pessoa que se esforça para aparecer todos os dias, pois não o quiseram de volta ao antigo emprego, devia saber que estar informado faz parte das pessoas sérias e honestas intelectualmente. Se assim fosse poderia ter sabido que foi exactamente ao contrário.

Explico aos Sportinguistas:

a decisão de expulsar PPC foi tomada faz mais de um mês, e PPC sabe. E, se dúvidas existissem, a recusa constante de receber a carta que lhe comunicava isso, tendo sido a mesma já por várias vezes devolvida ao SCP, retira-as todas. E sim, é claro que alguém no Sporting lhe perguntou se não tinha recebido a notificação como qualquer pessoa normal. E, coincidência das coincidências (ironia), começou a debitar queixas e calúnias. Por isso, caro sonso, a sua "história" corresponde à sua personalidade:: vazia de conteúdo e de acerto.

E assim, um a um, os sportingados vão contribuindo para a estratégia dos nossos rivais de tirar da ordem do dia os vouchers, os emails, e todos os processos graves que estão a decorrer.

É triste demais, mas é verdade! A nossa casa ainda tem muitos vermes e, por isso, tem de ser desparasitada, cada vez mais e melhor", escreveu o presidente.