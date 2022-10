Sporting pode ajudar Portugal a fazer história com três equipas nos oitavos

Será desta? Portugal pode ter três equipas nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Para isso é preciso que o Sporting se apure e se junte ao Benfica e FC Porto, o que a acontecer seria inédito. Nunca o futebol português esteve representado por três equipas no lote das 16 melhores da Europa. A bola está do lado do Sporting, que na próxima terça-feira recebe o Eintracht Frankfurt na última jornada do grupo D, onde todas as equipas ainda se podem apurar ou serem eliminadas. Mas basta-lhe um empate para seguir em frente.

Em caso de sucessos dos leões, Portugal arrisca ser dos países mais representados, juntamente com Inglaterra, com quatro vagas: Liverpool, Chelsea e Manchester City já estão apurados, e o Tottenham ainda luta por um lugar. O cenário de Itália é idêntico ao português: com Inter e Nápoles qualificados, espera que o AC Milan siga o exemplo. Também a Alemanha tem os habituais Bayern e Dortmund apurados e a possibilidade de ver o RB Leipzig seguir em frente. Assim como o E. Frankfurt. O que a acontecer significaria que o Sporting e Portugal falhariam o objetivo. Algo que sucedeu no ano passado, quando o FC Porto foi eliminado pelo At.Madrid na última jornada.

Há uma conjugação de resultados na última ronda que faria com que a liga portuguesa fosse a mais representada, a par da Premier League, com três equipas, face a duas alemãs, duas italianas, duas francesas, uma belga, uma austríaca, uma espanhola e uma ucraniana. Mas para isso o Sporting teria de eliminar o E. Frankfurt, o Marselha o Tottenham e Salzburgo e Shakhtar levarem a melhor sobre AC Milan e Leipzig.

Ter três equipas nos oitavos-de-final seria a melhor forma de festejar o regresso das três vagas na fase de grupos e garantir uma taxa de 100% de sucesso em contraste com a triste realidade espanhola, que entrou com quatro equipas na fase de grupos e só uma se apurou: o recordista de presenças e de troféus, Real Madrid. Barcelona, At. Madrid e Sevilha já ficaram pelo caminho e só podem chegar à Liga Europa.

Garantidas, para já, estão duas equipas portuguesas nos oitavos pela quarta vez na história (ver quadro). Na época 2007-08, passou o FC Porto e o Sporting, com os dragões a chegarem aos quartos-de-final e os leões a caírem nos oitavos. Na temporada 2016-17 apuraram-se Benfica e FC Porto e ficaram-se ambos pelos oitavos. Em 2021-22, qualificou-se o Sporting e o Benfica - os leões não passaram dos oitavos e o Benfica chegou aos quartos.

Águias e dragões podem ainda ganhar os respetivos grupos, o que lhes permitiria evitar alguns colossos no sorteio. O FC Porto foi à Bélgica vingar a pesada derrota no Dragão pelos mesmos números (4-0) e beneficiaram do empate do At. Madrid para se apurarem, recebendo os espanhóis na última jornada com vontade de vingar a eliminação no ano passado e ficarem em 1.º lugar. O cenário encarnado é mais soft. Empatado na liderança do grupo com o PSG, o Benfica visita o Maccabi Haifa, em Israel na última ronda, enquanto os parisienses recebem a Juventus.

Com os triunfos de águias e dragões e o empate dos leões nesta ronda, Portugal passou os Países Baixos no ranking da UEFA durante 24 horas, voltando ao sexto lugar. Mas os resultados de quinta-feira na Liga Europa e na Liga Conferência, com os triunfos de PSV e AZ Alkmaar, colocaram Portugal de novo no sétimo posto.

Refira-se ainda que os três grandes já bateram um recorde na prova - pela primeira vez conseguiram na mesma época somar 27 pontos na fase de grupos, ultrapassando o registo de 2014/15, de 26.

Muitos milhões de encaixe

Benfica (58,3M) e FC Porto (57,5M) já garantiram quase 60 milhões de euros em receitas na prova. Depois de superarem duas eliminatórias, os encarnados garantiram um lugar na fase de grupos e os respetivos 38,3 milhões. Em competição somaram até agora 10,26 milhões (três triunfos e dois empates) e mais 9,6 milhões pelo apuramento para os oitavos. Este valor pode subir em caso de vitória no fecho da fase de grupos.

Já o triunfo na Bélgica rendeu aos dragões 2,8ME - valor pago por vitória - mais 9,6 milhões por um lugar nos oitavos. Os campeões nacionais já tinham arrecadado 5,6M pelas duas vitória sobre o Bayer Leverkusen e 39,5 milhões pela entrada na fase de grupos. A equipa de Sérgio Conceição pode chegar aos 60 milhões, uma vez que na próxima terça-feira, na receção ao At. Madrid, estarão em jogo mais 2,8 milhões.

Os valores leoninos são mais modestos, devido ao prémio de entrada - difere consoante o ranking da UEFA a dez anos. Assim, o Sporting recebeu 28,1 milhões pela entrada na Champions, mais 6,5 milhões em competição (dois triunfos e um empate), mas ainda corre pela história e pelos 9,6 milhões do apuramento.

isaura.almeida@dn.pt