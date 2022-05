Sporting contrata St. Juste por 9,5 milhões de euros, mais 2,5 por objetivos

O Sporting oficializou esta quarta-feira a contratação do defesa central holandês Jeremiah St. Juste, de 25 anos.

O primeiro reforço leonino para 2022-23 chega a Alvalade proveniente dos alemães do Mainz, tendo assinado contrato válido até 2026 e com cláusula de rescisão fixada nos 45 milhões de euros.

A SAD verde e branca comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que a transferência custou 9,5 milhões de euros, mas poderá ter de pagar mais 2,5 milhões de euros. "Chegou a acordo com o clube alemão 1. Fußball- und Sportverein Mainz 05 para a aquisição, a título definitivo, dos direitos desportivos do jogador Jeremiah St. Juste, pelo montante fixo de Euro9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil euros) acrescido de montantes condicionais até ao máximo de Euro2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil euros)", refere o documento.

Os leões explicam ainda que o Mainz tem o direito a direito a 10% do montante que o clube venha a receber "numa futura transferência do jogador por um valor superior a Euro12.000.000 (doze milhões de euros)".Segundo o documento, o mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado em partes iguais por ambos os clubes, com o Sporting a detalhar que os encargos com os "serviços de intermediação relativos à mencionada contratação ascendem a Euro1.100.912,88 (um milhão, cem mil novecentos e doze euros e oitenta e oito cêntimos)".

"Estou muito entusiasmado e feliz por estar aqui. Quero muito começar", afirmou o jogador, citado pelos meios de comunicação do Sporting.

St. Juste descreveu-se como "um jogador rápido, com técnica e bom com a bola" e "agressivo", lembrando que já jogou numa linha "com quatro defesas e também com três atrás".

Internacional sub-21 pelos Países Baixos, o central começou a carreira no Heerenveen, de onde saiu para o Feyenoord em 2017. Ao serviço do emblema de Roterdão conquistou uma Taça e duas Supertaças.

No verão de 2019 mudou-se para o Mainz, mas esta época tem sido pouco utilizado, devido a uma lesão num ombro.