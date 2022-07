Sporting fez anos e recebeu duas prendas: Morita e mais 20 milhões de euros por João Palhinha

Duas prendas em dia de aniversário. Ontem, dia em que celebrou 116 anos, o Sporting teve um reforço anunciado - o japonês Hidemasa Morita - e um negócio fechado, que pode deixar nos cofres leoninos 22 milhões de euros, com a venda do passe de João Palhinha ao Fulham.

O médio defensivo de 26 anos viaja hoje para Inglaterra para assinar pelo Fulham de Marco Silva, segundo o DN apurou. Palhinha estava a treinar no Sacavenense à espera de ordem para seguir viagem, o que aconteceu ontem depois de acertar contas com os leões e poder seguir com a carreira na Premier League.

O negócio pode chegar aos 22 milhões de euros. Para já, os leões encaixam 20 milhões pela venda do passe do jogador e podem receber mais dois se forem atingidos certos objetivos. O Sacavenense terá direito a 250 mil euros relativos a direitos de formação.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Entre o internacional português e o emblema inglês estava tudo acertado há semanas. Palhinha vai assinar por quatro épocas assim que realizar os exames médicos da praxe. É a primeira experiência internacional do médio defensivo, que em 2020-21 foi campeão nacional pelo Sporting, clube que representou durante 12 épocas.

Palhinha ajuda assim a reforçar o contingente português na Premier League, que tem agora 28 atletas nas 20 equipas que compõem o primeiro escalão do futebol inglês. O próximo pode ser Matheus Nunes. O médio leonino tem uma oferta do Wolverhampton, mas pretende um clube com outras aspirações e ainda não aceitou juntar-se ao plantel de Bruno Lage. Além disso, o acordo dos ingleses com o Sporting, que pode chegar aos 45 milhões de euros, depende da venda de Rúben Neves ao Barcelona, que ontem recebeu a verba dos direitos televisivos por antecipação para atacar o mercado.

Em Alvalade há ainda a expectativa para saber se o Lille, que esta semana anunciou Paulo Fonseca como treinador, materializa o interesse em Tabata. Já Jovane não conta para Rúben Amorim e procura uma solução, depois do empréstimo à Lazio não ter funcionado como pretendia.

Japonês para o meio-campo

Morita foi ontem oficializado como reforço do Sporting. Depois de semanas de indefinição, com avanços e recuos nas negociações entre os leões e o Santa Clara, o jogador japonês foi finalmente oficializado e já treinou sob as ordens de Rúben Amorim. O médio de 26 anos assinou até 2026 e ficou com uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros. Apesar do valor do negócio não ter sido revelado, o acordo rondou os 3, 8 milhões de euros.

"Desde que vim para Portugal que queria jogar no Sporting. É um clube muito grande e fantástico. Estou muito feliz. Sem dúvida que este é o maior desafio da minha carreira. Estou muito feliz por poder juntar-me a este clube. O meu sonho sempre foi jogar a Liga dos Campeões, é inacreditável", disse o reforço leonino, elogiando o treinador: "Rúben Amorim é inteligente e construiu uma equipa agressiva. Sinto-me confortável com isso e quero muito trabalhar com ele. Sinto-me muito bem tanto a seis como a oito, tenho confiança para ocupar as duas posições".

O Santa Clara, que o recebeu em 2019-20, oficializou a transferência para Alvalade, recordando que se finalizou um "processo em que as conversações e negociações se estenderam durante largas semanas". No clube açoriano, Morita fez 59 jogos e apontou quatro golos em duas épocas. E por isso vai deixar "saudades". Antes de jogar no Santa Clara, representou o Ryutsu Keizai e no Kawasaki Frontale.

Morita tentará em Alvalade superar o registo de Junya Tanaka, japonês que esteve ao serviço dos verdes e brancos durante a época 2014-15 - fez 20 jogos de leão ao peito e conquistou uma Taça de Portugal. Com 34 anos, Tanaka ainda joga no Gifu e é recordado pelos adeptos leoninos por aquele golo épico em novembro de 2015, marcado aos 95 minutos, que deu o triunfo ao Sporting no jogo com o Sp. Braga.

Fazer melhor que Shoya Nakajima - até agora o mais bem sucedido japonês na liga portuguesa - é mais difícil, uma vez que o avançado, que reforçou o FC Porto em 2019, foi campeão nacional e venceu uma Taça de Portugal - ainda tem contrato (até 2024) com os dragões, mas deve ser cedido outra vez ao Portimonense. o clube que já teve mais de uma dezena de futebolistas japoneses.

isaura.almeida@dn.pt