Sporting e Benfica na luta pelo trono europeu do futsal

O Sporting conquistou duas das três últimas edições da Champions de futsal (2019 e 2021) e parte por isso como favorito para vencer a final four que tem na sexta-feira tem início, à frente do Benfica, do Barcelona de André Coelho (ex-Benfica) e do ACCS Asnières Villeneuve 92 de Ricardinho (venceu uma Champions pelo Benfica, em 2010).

Nas últimas cinco épocas, os leões marcaram presença em quatro finais da Champions, com duas vitórias e duas derrotas, somando ainda uma outra final perdida em 2010-11. Para revalidar o título, terão de passar primeiro pela equipa francesa, que foi repescada devido à exclusão dos russos do Tyumen e têm em Ricardinho a sua maior estrela, que chegou à final com o Benfica em 2004 e conquistou três títulos (Benfica e Inter).

O ACCS, campeão francês na época passada, acabou despromovido na secretaria - lidera a II Divisão -, mas manteve-se como representante de França na Champions e, como foi segundo no Grupo A da Ronda de Elite, beneficiou das sanções aplicadas pela UEFA à Rússia, devido à invasão da Ucrânia. As duas equipas mediram forças em outubro para dar início à fase principal e o Sporting venceu por 4-3.

Amanhã (16.00, Eleven Sports), na Arena Riga (Letónia), há novo duelo e se de um lado estará Ricardinho - quer o quarto título e igualar o recorde de Gabriel -, do outro estarão dez dos 14 jogadores que se sagraram campeões em 2021, com destaque para Pany Varela (o melhor jogador do Euro 2020), Zicky Té (o melhor jovem jogador do mundo) e Guitta (o melhor guarda redes a nível mundial).

"Acreditamos que os nossos adversários, por serem outsiders, estarão mais desinibidos e com a motivação adicional de jogar contra o campeão europeu, mas o mais importante é o que podemos fazer e a forma séria com que vamos abordar o jogo", disse o treinador do Sporting, Nuno Dias, que se tornará o primeiro a atingir 50 jogos num único clube.

Para Sergio Mullor, treinador do ACCS, o principal é acreditar: "Estamos conscientes de que o Sporting é uma equipa muito forte, mais propriamente o campeão europeu em título, e que joga esta competição todas as épocas com a ambição de a vencer. O segundo ingrediente é acreditar nas nossas hipóteses e no nosso potencial. Temos jogadores que podem estar ao nível dos do Sporting."

O outro encontro coloca frente a frente duas das maiores potências do futsal europeu. O Benfica, campeão em 2010, vai medir forças com o três vezes vencedor da prova, o Barcelona (19.00, Eleven Sports), na Arena Riga. Juntos marcaram presença em 14 fases finais (9 para o Barça, que partilha o recorde com o Kairat), mas só se defrontaram uma vez (1-1, em 2018-19).

O Barça falhou a conquista do seu quarto título no ano passado... frente ao Sporting. Desde então contratou o treinador Jesús Velasco e conta com Ferrão (eleito o melhor jogador do mundo nos últimos três anos) e o português André Coelho (ex-Benfica e campeão da Europa e do Mundo pela seleção).

Robinho e Vinícius Rocha, que venceu duas Champions de leão ao peito, são os principais trunfos da equipa da Luz. "Queremos ser campeões. Agora temos o Barça e temos que vencer para estar na final de domingo, sendo que depois temos que vencer. Vencer o Barça pode dar-nos ainda mais confiança. Vai ser difícil, mas somos o Benfica", defendeu Pulpis.

A experiência benfiquista foi uma das coisas que o técnico Jesús Velasco realçou: "O Benfica tem uma equipa experiente, com enorme qualidade. É um adversário muito complicado, à altura de uma meia-final europeia."

O playoff do terceiro lugar (13.00, Eleven Sports) e a final (16.00, Eleven Sports) realizam-se no domingo e com uma certeza em mente: o vencedor da Champions será um português: Sporting, Benfica, Ricardinho (ACCS) ou André Coelho (Barcelona).

