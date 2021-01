Preparador físico que assistiu ao crescimento de Ronaldo dispensado

Carlos Bruno, o preparador físico que está no Sporting desde 1998, que trabalhou com Inácio e Bölöni e assistiu às fugas de Ronaldo para o ginásio e ao crescimento muscular de muitos outros atletas como Nani, está entre os cerca de 20 funcionários do Sporting (14 com ligação à SAD) alvo de um processo de despedimento coletivo, soube o DN.

Entre os despedidos estão ainda elementos da comunicação, como o até agora assessor de imprensa da equipa de futebol profissional (Paulo Cintrão) e assessor de imprensa para as modalidades (André Leitão), mas também a coordenadora das modalidades (Carla Quinaz) e a ex-atleta Carmo Tavares, que desempenhava funções administrativas.

O clube decidiu avançar com o despedimento coletivo e os envolvidos já receberam a carta a dar início ao processo de saída do clube, onde a direção leonina justifica a dispensa com o emagrecimento dos custos com o pessoal, para fazer face à crise financeira provocada pela pandemia.

Em setembro último, o Sporting apresentou, um lucro de 12,5 milhões de euros no exercício de 2019-20, saindo dos prejuízos de 7,9 milhões da temporada anterior.

O DN contactou o clube, mas ainda não obteve resposta.