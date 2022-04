Sporting cumpre no Bessa

Quando entrou em campo, o campeão Sporting já sabia que ia continuar a ostentar esse estatuto, pelo menos por mais uma semana, uma vez que o FC Porto tinha acabado de perder em Braga (1-0). Dentro das quatro linhas, a equipa de Rúben Amorim fez o que lhe competia e venceu o Boavista (3-0), com golos de Matheus Nunes, Marcus Edwards (às três tabelas) e Tabata (grande penalidade).

O jogo ficou ainda marcado por um golo anulado a Gonçalo Inácio. Apesar disso, o defesa central viu o seu nome escrito na ficha de jogo por ter visto o primeiro cartão amarelo no campeonato... e o segundo em 42 jogos esta época, sendo que foi o outro foi com o Besiktas.

O triunfo do Sporting manteve tudo na mesma na tabela e adiou as decisões do campeonato. Têm agora a palavra os adversários de dragões (Vizela) e leões (Gil Vicente) na jornada 32 da I Liga. Para já o FC Porto lidera o campeonato, com 82 pontos, mais seis do que o Sporting. Com três jornadas (e nove pontos) por jogar, os leões estão agora a um ponto de garantir o segundo lugar, uma vez que têm mais oito pontos que o Benfica.

No final, Rúben Amorim, disse que o triunfo "não muda nada" em relação à entrega do título. "Muda a distância e isso é bom. É sempre bom prolongar as coisas, mas o foco está no que temos de fazer. A seguir temos um jogo com o Gil Vicente e temos de voltar ao nosso nível e nossas vitórias. Faz parte, há altos e baixos. O que temos de fazer não muda assim tanto, faltam três jornadas. O segundo lugar é muito importante, dá-nos acesso à Champions, é isso que vamos tentar fazer", reiterou o treinador do Sporting em declarações à Sport TV, admitindo que o segundo lugar já não deve fugir aos leões.

"Falta um ponto e temos a obrigação de fazer três contra uma equipa que foi a sensação e ante um treinador que fez um excelente trabalho. Vai ser um excelente jogo", disse Amorim, referindo-se ao jogo de domingo, com o Gil Vicente.