FC Porto perde em Braga e adia entrega do título

O Sp. Braga impôs esta segunda-feira a primeira derrota do campeonato ao FC Porto (1-0), interrompendo assim um ciclo de 58 jogos sem perder e adiando a entrega do título.

O golo 100 de Ricardo Horta decidiu assim a 31.ª jornada da I Liga aos 54 minutos e tirou a Sérgio Conceição a possibilidade de ser campeão invicto, como aconteceu com Villas-Boas e Vítor Pereira.

Com esta vitória, os bracarenses chegam aos 59 pontos, assegurando definitivamente o quarto posto na I Liga, enquanto o FC Porto lidera o campeonato, com 82 pontos, mais nove do que o Sporting, que fecha a jornada ainda hoje em casa do Boavista.