"Sou melhor do que tu... aceita". Guerra aberta entre Pichardo e Nelson Évora

Guerra aberta e declarada entre Nelson Évora e Pedro Pichardo. O atual campeão olímpico do triplo salto não deixou passar em claro mais uma referência do campeão olímpico de 2008 ao seu processo e naturalização e contra-atacou em força nas redes sociais, utilizando um discurso violento e desafiador.

Tudo começou (neste domingo) com a entrevista de Évora à rádio Observador, no podcast 40 minutos, em que o primeiro campeão olímpico nacional no triplo salto acusou a Federação Portuguesa de Atletismo de comprar um atleta para ter resultados no curto prazo e que não existe futuro além do saltador nascido em Cuba.

"Não temos um atleta júnior que salte 16 metros. Que possamos dizer que saltará 17 metros em sénior, que possa ganhar uma medalha. Fico contente que ele [Pichardo] traga uma medalha. Mas isto espelha o quê? Interesse de quem? Quem é que lucrou com isso? Foi Portugal! Claro, é bom, no curto prazo. Foi um investimento feito no curto prazo. Foi comprado um atleta para poder ter resultados a curto prazo. É uma referência. É como é! Dei aqui uma referência exata. Não pode acontecer isto [n.d.r. obtenção da nacionalidade em timings diferentes]", disse o atleta nascido na Costa do Marfim e com raízes em Cabo Verde, que representa o Barcelona desde 2021.

O atual campeão olímpico explodiu já noite dentro com uma publicação nas stories do Instagram onde não poupou o antecessor. "What the fuck bro [Mas que raio, irmão]. Quando dizes que fui comprado estás a faltar-me ao respeito. Não sou uma prostituta, nem sou como tu que saíste mal do clube, porque te ofereceram mais. Não sei quais os problemas que tens na cabeça ou se tens problemas com alguém no Benfica, mas não deves misturar-me nessas coisas."

O atleta do Benfica referia-se ao facto de Évora ter saído do Benfica para o Sporting em 2016, tendo o clube da Luz contratado Pichardo, que desertou de Cuba. "Deixa-me explicar-te algumas coisas e também aos que te apoiam. Saí de Cuba pelos problemas que já toda a gente sabe. Estava na Suécia e o Benfica fez-me uma proposta como fizeram-me outros clubes de outros países. Cheguei a Portugal sem saber nada dos teus problemas. Simplesmente estava focado na minha carreira", escreveu o recém-sagrado campeão da Europa.

Pichardo passou depois aos argumentos técnicos, lembrando que tem como melhor marca 18,08 metros (conseguida ainda como cubano, em 2015): "Na tua carreira só ganhaste duas vezes e a tua melhor marca é 17,74 metros e eu salto mais do que isso de leggings compridas e chapéu."

O triplista do Benfica confessou que nunca olhou para Évora como referência "nem como atleta nem como pessoa", e que só não o cumprimentou quando ele se lesionou em Tóquio 2020 e foi felicitado em pista por todos os outros presentes no seu adeus aos Jogos Olímpicos, porque já não estava lá... uma vez que se qualificou ao primeiro ensaio e saiu: "Então, como querias que eu falasse contigo?"

Depois atacou o sentimento de portugalidade defendido pelo português nascido na Costa do Marfim: "Passar 11 anos para teres um documento português não te faz mais português do que ninguém, ou seja, do que eu, que tive em pouco tempo. Afinal, adquirimos os dois a nacionalidade portuguesa, o que quer dizer que não nascemos cá."

Pichardo foi ainda mais longe: " Sempre fiquei no meu cantinho, mas chega de humildade e de ficar calado. Podes ter a tua história e és o Nelson Évora como disseste mas eu também tenho a minha e sou o Pichardo. Quando fores vencedor da Diamond League, saltares 18 metros e tiveres os meus títulos então falamos de campeões. 'Mó Cota', sou melhor do que tu... aceita. Tu sabes."