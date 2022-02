Cimeira Portugal-França: FC Porto joga com Lyon e o Sp. Braga com Monaco

O FC Porto vai jogar com o Lyon e o Sp. Braga com o Monaco. Uma cimeira luso-francesa nos oitavos de final da Liga Europa. Numa altura em que Portugal tenta chegar ao quinto lugar do ranking UEFA, que é da França, para voltar a ter duas equipas diretas na Liga dos Campeões.

Mais habituado a andar na Champions, esta é apenas a terceira vez que os dragões se apuram para os oitavos da nova versão da Liga Europa... sendo que em 2010-11 venceu o troféu e em 2013-14 ficou pelos quartos, eliminados pelo Sevilha. Agora vão encontrar um velho conhecido e com o qual nunca perderam. FC Porto e Lyon já se encontraram quatro vezes na Europa (três vitórias para os dragões), a última em 2004, ano em que os portistas venceram a Liga dos Campeões com José Mourinho.

Os franceses vivem dias complicados na liga francesa sob a liderança do treinador neerlandês Peter Bosz: 8.º a 21 pontos do líder PSG. Na Liga Europa o desempenho tem sido impecável, sem qualquer derrota até agora e com o melhor ataque de entre todas as equipas que começaram a prova na fase de grupos. O Lyon conta com o português Anthony Lopes na baliza e ainda Tanguy Ndombélé, Lucas Paquetá, Housseam Aouar e Moussa Dembélé, entre outros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O FC Porto joga primeiro em casa (dia 9 de março às 17.45) e fecha a eliminatória em Lyon (17 de março).

O Ferrari do Sp. Braga pronto para o Monaco

Se os portistas eliminaram a Lazio e os bracarenses bateram o Sheriff no inédito playoff de acesso aos oitavos de final. A equipa de Carlos Carvalhal está nos oitavos pela terceira vez na história (2011, quando chegou à final e perdeu com o FC Porto) e 2016. Agora vai jogar com o Monaco, que conta com o português Gelson Martins no plantel.

Treinados pelo belga Philippe Clément, os franceses têm em Cesc Fàbregas o jogador mais experiente, sem esquecer Kevin Volland, Ben Yedder ou Sidibé. Os franceses estão em 6.º lugar na liga francesa, a 21 pontos do líder PSG.

Minhotos e monegascos nunca se encontraram oficialmente, mas na pré-época 2019-20, os arsenalistas apresentaram-se aos adeptos diante dos rouge et blanc do Principado (0-0). Agora dizem estar prontos para o duelo: "Salut [olá] Monaco! O nosso Ferrari está pronto para este Grande Prémio", reagiram os bracarenses no Twitter e receberam resposta pronta: "Olá Sp. Braga! Vemo-nos na linha de partida."

Os jogos realizam-se a 10 e 17 de março, com os portugueses a jogar primeiro em casa.

Apelo à Paz. Spartak Moscovo tem de encontrar estádio neutro

O gigante adormecido, o Barcelona vai jogar com o Gaatasaray. Já o super titulado da prova, o Sevilha, vai encontrar o West Ham, enquanto o Rangers vai jogar com o Estrela Vermelha, o Atalanta com o Bayer Leverkusen e o Bétis com o E. Frankfurt. Já Leipzig de André Silva jogará com o Spartak Moscovo, que terá de encontrar um campo alternativo fora do território russo, devido ao conflito armado com a Ucrânia.

O sorteio desta sexta-feira começou mesmo com Giorgio Marchetti a apelar à paz, já depois do organismo europeu ter retirado a organização da final da Liga dos Campeões 2021-22 a São Petersburgo, na sequência da ofensiva militar da Rússia na Ucrânia. O jogo decisivo, a 28 de maio, será disputado em Paris.