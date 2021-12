Sorteio da Liga dos Campeões vai ser repetido

Sorteio anulado: Benfica jogava com o Real Madrid e Sporting com a Juventus

Novo sorteio: Sporting joga com Manchester City e Benfica com Ajax

FC Porto joga com a Lazio e o Sp. Braga com o Sheriff

A UEFA decidiu repetir o sorteio dos oitavos de final da Champions. Uma reclamação do Atlético Madrid levou o organismo a admitir erros no sorteio desta segunda-feira, realizado em Nyon, na Suíça, que ditou um Benfica-Real Madrid e um Sporting-Juventus, para além de um Manchester United-PSG e um Atlético-Bayern Munique. O novo sorteio será às 14.00, mas já há clubes, incuindo o Real Madrid a manifestar-se contra a repetição. Para os merengues a repetição é uma "adulteração flagrante" do procedimento, alegando que o emparelhamento com o Benfica ocorreu antes dos erros que motivaram a anulação.

Segundo a UEFA tratou-se de um erro informático, embora as bolas tenham sido colocadas nas taças por mão humana. "Na sequência de um problema técnico com o software de um prestador externo de serviços que indica aos responsáveis as equipas elegíveis para jogar com outras, ocorreu um erro material no sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Como resultado disso, o sorteio foi declarado nulo e vai ser totalmente refeito às 15:00 locais (14:00 em Lisboa)", informou o organismo no Twitter.

Que erros? Devido aos condicionalismos impostos pela competição, as equipas que se defrontaram na fase de grupos e que representam o mesmo país não se podem defrontar... o que aconteceu no sorteio de hoje. Adversários no Grupo F, Manchester United e Villarreal foram colocados no mesmo pote, o que acabou por baralhar todas as escolhas seguintes e levou o Atlético Madrid de encontro ao Bayern Munique.

Benfica e Sporting conhecerão por isso nova sorte para os oitavos.