Solskjaer de saída após nova derrota do Manchester United

O treinador Ole Gunnar Solskjaer está de saída do Manchester United, segundo o jornal britânico The Times, depois da humilhante derrota por 4-1 este sábado frente ao Watford. A direção do clube já decidiu pela saída do técnico norueguês, faltando apenas o OK da família Glazer para o despedimento ser oficial.

No cargo desde dezembro de 2018, quando sucedeu a José Mourinho, o treinador norueguês tinha sido jogador do clube.

Em 17 jogos esta época, em todas as competições, a equipa de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot venceu sete, perdeu sete e empatou três.

Por causa dos maus resultados já se fala há semanas da possibilidade de saída de Solskjaer, com a imprensa inglesa a especular que poderia ser substituído por Zinedine Zidane, que está sem clube desde que deixou o Real Madrid. A confirmar-se seria o reencontro de Ronaldo com Zidane.