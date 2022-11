"Todos com fome enorme de tornar Portugal campeão do Mundo"

Portugal vai para o Qatar "como candidato e não como favorito" a vencer o Mundial 2022, que começa já no dia 20 no Qatar. E com o benfiquista António Silva entre os 26 eleitos de Fernando Santos. Uma chamada justificada com a grande época do jovem de 19 anos (16 jogos e três golos), que nunca tinha sido chamado à seleção. "O que estou a alcançar ainda é curto para o que ambiciono", reagiu António Silva, um dos quatro centrais convocados, juntamente com Pepe, Rúben Dias e Danilo.

Cristiano Ronaldo é um dos dez repetentes em Mundiais - além de Rui Patrício, Raphaël Guerreiro, Pepe, Rúben Dias, William Carvalho, Bernardo Silva, João Mário, Bruno Fernandes e André Silva - e será recordista de presenças (cinco). O que não faz esquecer que o capitão vive o momento mais conturbado da carreira. Por isso, que Ronaldo espera no Qatar? "Tenho a certeza que Ronaldo e todos vêm com fome enorme de tornar Portugal campeão do Mundo", respondeu o selecionador, lembrando que desta vez CR7 chega "com menos jogos em cima" e isso pode ser benéfico.

Aos 37 anos, Ronaldo vai para a 10.ª fase final de uma grande competição e não demorou a reagir à convocatória."Uma vez mais, prontos para elevar bem alto o nome de Portugal! São 26 os nomes na lista do mister Fernando Santos, mas estamos todos convocados! Força Portugal!", escreveu CR7 nas redes sociais.

A conferência de imprensa começou com um Fernando Santos a rir quando questionado sobre a ousadia de convocar o novato Gonçalo Ramos (Benfica) em vez do habitué Gonçalo Guedes. Mas a boa disposição rapidamente deu lugar a um agastamento pessoal e uma recusa em analisar a convocatória a nível individual. "Porque escolhi este e não aquele? Não vou entrar nisso. Estes são os meus 26. Escolhi com base num plano e para ter jogadores diferenciados [... ] No fim quem vai ser avaliado sou eu e assumo as minhas responsabilidades. Vi várias listas na comunicação social e também eram diferentes umas das outras."

No fundo tudo se resume à questão sobre o que estes 26 podem dar a Portugal? "Ser campeão do Mundo. Respeito todos os jogadores como sempre fiz. Mas esta é a minha opção. Mesmo depois de tantos anos temos sempre alguma dúvida até no último dia, porque há sempre essa pequena questão de jogadores semelhantes", respondeu o selecionador.

Um dos eleitos foi Pepe. O defesa central do FC Porto "foi dado como apto" pelo departamento médico da Federação Portuguesa de Futebol e por isso o técnico não teve dúvidas em chamar o defesa mais internacional de sempre (128 jogos), que não joga há cerca de um mês devido a a lesão. O central junta-se assim aos portistas Diogo Costa e Otávio, numa lista com três benfiquistas (António Silva, Gonçalo Ramos e João Mário), algo que já não se via desde o Mundial 2006 (Simão, Petit e Nuno Gomes - Quim foi chamado, mas depois dispensado). E sem qualquer leão. É a primeira vez que o Sporting não está representado numa grande competição.

Jogo de preparação com a Nigéria na quinta-feira em Alvalade

Dos 55 pré-convocados, 29 ficaram de fora. "Acredito que esta equipa pode ser campeã do Mundo. Desejamos voltar no dia [a final é dia 18 de dezembro] e ser recebidos em festa. Os 26 que chamei acham que foi feita justiça, os 29 que não foram convocados devem achar que foi uma injustiça", defendeu o técnico que vai orientar Portugal pela segunda vez num Campeonato do Mundo. Entre os que não foram chamados estão alguns campeões do Euro 2016: João Moutinho, o segundo mais internacional de sempre (146 jogos), José Fonte e Renato Sanches.

Escolhidos os 26 eleitos, agora o selecionador só tem de encontrar "a melhor forma de potenciar a capacidade dos jogadores". Por isso, Fernando Santos entrou já ontem em estágio. A seleção concentra-se na Cidade do Futebol na segunda-feira em regime aberto e joga com a Nigéria de José Peseiro na quinta-feira, em Alvalade (18.45). O único jogo de preparação que antecede a viagem para Doha (sexta-feira, dia 18), onde Portugal entra em ação no dia 24 com o Gana.

O pouco tempo de preparação será um problema: "Este espaço de competição até agora foi muito intenso. As equipas jogaram vários desafios por semana. Por isso estamos a ver alguns jogadores a acusar cansaço. É uma competição diferente. Temos de avaliar bem a condição dos jogadores."

Desta vez, e devido às características especiais e únicas de um Mundial jogado no inverno, a FIFA permitiu aos selecionadores chamarem 26 em vez dos habituais 23 jogadores, podendo todos eles estar disponíveis no banco. Santos admitiu que a lista teve isso em consideração até porque se tivesse de deixar jogadores na bancada preferia levar menos.

A fase final realiza-se no Qatar, de 20 de novembro a 18 de dezembro, e Portugal integra o Grupo H, defrontando sucessivamente Gana (24 de novembro), Uruguai (28) e Coreia do Sul (2 de dezembro). Fazer melhor do que os oitavos de final no Mundial 2018 é o mínimo que se exige a uma das melhores gerações do futebol português.

Lista dos 26 convocados para o Mundial 2022

Guarda-redes: Diogo Costa, Rui Patrício, José Sá

Defesas: João Cancelo, Diogo Dalot, Rúben Dias, Pepe, Danilo Pereira, António Silva, Nuno Mendes, Raphaël Guerreiro

Médios: Rúben Neves, João Palhinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Mário, Matheus Nunes, Vitinha, William Carvalho, Otávio

Avançados: Cristiano Ronaldo, João Félix, Rafael Leão, André Silva, Ricardo Horta, Gonçalo Ramos