Messi: "PSG tem grande plantel e equipa técnica. Quero conquistar muitos títulos"

Anunciado esta terça-feira como reforço do Paris Saint-Germain, Lionel Messi foi esta quarta-feira apresentado como novo jogador dos parisienses, estando a dar uma conferência de imprensa que iniciou às 10.00 (hora de Lisboa).

"A minha saída do Barcelona foi difícil. Foram muitos anos. Mas mal cheguei aqui tive uma felicidade enorme. Estou cheio de vontade de começar a treinar. Já não aguentado esta vontade de estar com os colegas e a equipa técnica. É um clube com um grande plantel e uma grande equipa técnica. Quero conquistar muitos títulos aqui. Vamos desfrutar imenso deste período em que vamos estar juntos", afirmou o internacional argentino, sem avançar uma data para a estreia com a camisola do PSG.

O antigo futebolista do Barcelona agradeceu o calor dos adeptos. "Já festejavam a minha vinda quando ainda não havia conversações. Tem sido incrível", frisou, sem prometer a conquista da Liga dos Campeões. "Não é fácil. Podes ter a melhor equipa do mundo e não ganhar. PSG tem tido grandes jogadores nos últimos anos e não conseguiu ganhar. Também é preciso um pouco de sorte. Nem sempre ganha o melhor. É uma competição especial", explicou.

"O PSG é uma equipa praticamente feita, tem estado perto de ganhar a Champions e vamos tentar. Quero ganhar mais uma Liga dos Campeões e penso estar no local ideal para o conseguir", acrescentou.

Questionado sobre um possível confronto com o Barcelona na Liga dos Campeões, Messi falou em misto de sentimentos. "Vou estar sempre grato ao Barcelona. Foi a minha casa durante muitos anos. Gosto de ganhar, sou um vencedor, quero continuar a cumprir objetivos. Não sei se vamos jogar frente ao Barça na Champions, mas por um lado será maravilhoso voltar a Barcelona, mas por outro será estranho voltar a casa com outra camisola", perspetivou.

O argentino vai deixar de usar a camisola 10, que usava no FC Barcelona, que pertence ao brasileiro Neymar, passando a vestir a 30, com a qual se estreou nos blaugrana.

Além de Messi, o PSG já tinha contratado o espanhol Sergio Ramos, o holandês Georginio Wijnaldum e o italiano Gianluigi Donnarumma, todos jogadores sem contrato, além de ter adquirido o marroquino Achraf Hakimi ao Inter de Milão.

Na quinta-feira, o Barça anunciou a saída de Messi, divulgando que, "por razões económicas e estruturais", não era possível inscrever o jogador na Liga espanhola, já que o clube não conseguiria cumprir o fair play financeiro.

Um dia depois, foi a vez de o presidente do clube, Joan Laporta, explicar que renovar com Messi seria "colocar em risco" o futuro do clube catalão, que, disse, estar "acima de qualquer jogador, inclusive do melhor do mundo".

O argentino, que venceu seis vezes a Bola de Ouro e outras tantas a Bota de Ouro, vai mudar pela primeira vez de clube, depois de 672 golos, 778 jogos e 34 títulos na equipa principal dos catalães.

Messi, que chegou ao Barça quando tinha 13 anos, estreou-se pela equipa principal em 2004/05 e, em 17 épocas, arrebatou, entre outros troféus, quatro Liga dos Campeões e 10 ligas espanholas.