Sete jogos do Mundial 2026 estão em risco de não se realizarem em Boston

Sete jogos do Campeonato do Mundo 2026 foram suspensos pela cidade de Foxborough, no estado de Massachusetts, e estão em risco de se realizarem no Estádio Gillette, onde costumam jogar os New England Patriots, da NFL, devido aos custos de segurança considerados exorbitantes por aquele município de apenas 18 mil habitantes e que fica a cerca de 30 quilómetros do centro de Boston.De acordo com a publicação norte-americana Bloomberg, especialista em questões económicas, as autoridades locais recusam-se a suportar os 7,8 milhões de dólares (6,6 milhões de euros) que estão previstos para o policiamento e segurança da cidade e do recinto, que tem capacidade para 64.628 espectadores e tem previsto receber sete partidas do torneio, entre as quais Escócia-Marrocos, Noruega-França e Inglaterra-Gana da primeira fase e ainda um jogo dos 16 avos de final e outro dos quartos.“Esta não é uma responsabilidade da cidade”, garantiu Bill Yukna, presidente do Conselho Municipal de Foxborough, citado pela Bloomberg, ao mesmo tempo que ameaçou reter a licença da FIFA para a realização dos jogos, se não for alcançado um acordo com os proprietários do estádio (o grupo Kraft), a FIFA ou a organização do Campeonato do Mundo. Nesse sentido, o município definiu que até 17 de março esta questão tem de estar resolvida, caso contrário, ainda de acordo com a Bloomberg, será impossível montar a operação de segurança necessária a tempo do início do Mundial 2026, que é coorganizado por Estados Unidos, Canadá e México.Refira-se que em outubro, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, já tinha ameaçado retirar os sete jogos ao estado de Massachussets se chegasse à conclusão que os organizadores locais não estivessem a cumprir o caderno de encargos que haviam sido definidos, o que faz aumentar a possibilidade de estas partidas terem mesmo de ser transferidas para outro recinto.Assim sendo, em cima da mesa está mesmo a possibilidade o estádio de Foxborough, um dos mais emblemáticos dos EUA ficar fora do roteiro do Mundial 2026, depois de ter recebido seis jogos do campeonato mundial realizado em 1994.