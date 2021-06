Sergio Ramos deixa Real Madrid em lágrimas. "Ninguém está preparado para dizer adeus"

O defesa conquistou 22 títulos ao serviço do Real Madrid.

"Chegou um dos momentos mais difíceis da minha vida, ninguém está preparado para dizer adeus ao Real Madrid. Cheguei pela mão dos meus pais, dos meus irmãos, era apenas um jovem, e hoje tenho uma família maravilhosa, com a minha mulher e quatro filhos", disse, em lágrimas, o futebolista.

Sérgio Ramos, de 35 anos, chegou ao Real Madrid em 2005/06, proveniente do Sevilha, clube da sua região natal, no qual se formou e ainda representou nos seniores, em 2003/04, 2004/05 e num único jogo em 2005/06.

Pelos 'merengues', o defesa lembrou a conquista de 22 títulos, com "esforço, sacrifício, dedicação e profissionalismo".

"Encerra-se uma etapa maravilhosa da minha vida, nada voltará a ser como o que vivi aqui. Abre-se uma nova, com muita vontade de demonstrar e acrescentar algum título mais ao meu palmarés. Mais do que um até sempre é um até já, porque, mais tarde ou mais cedo, voltarei", acrescentou.

Na cerimónia, também o presidente do clube, Florentino Pérez, deixou a porta aberta ao jogador e capitão, dizendo que o Real Madrid será sempre a sua casa.

"Desejo que sejas feliz com os teus, onde quer que estejas. Esta será sempre a tua casa, serás um dos grandes embaixadores do Real Madrid", assinalou o dirigente, acrescentando que Ramos será sempre "um dos mais queridos".

Na 'despedida' não foi esquecida a importância do central na final da Liga dos Campeões de 2013/14, quando Sérgio Ramos igualou o jogo com o Atlético Madrid, já nos 'descontos' (90+3 minutos), e embalou a equipa no Estádio da Luz para a sua 10.ª 'Champions' (4-1, após prolongamento).

"Em qualquer canto do mundo serás sempre o homem da 'décima'. O teu minuto 93 em Lisboa será um símbolo do que representa a história deste clube", frisou Florentino Pérez.

A saída de Sérgio Ramos, após 16 épocas no clube, foi anunciada na quarta-feira pelo Real Madrid.