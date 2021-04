Sérgio Conceição castigado com 21 dias de suspensão, pode falhar quatro jogos

O momento em que Sérgio Conceição é expulso, no final do jogo em Moreira de Cónegos

São 21 dias de castigo para Sérgio Conceição e uma multa de 10 200 euros, na sequência da expulsão em Moreira de Cónegos. O treinador do FC Porto está assim afastado dos jogos decisivos na luta pelo título nacional e pode falhar o que resta da temporada, uma vez que o campeonato termina no dia 19 de maio.

O técnico portista falhará pelo menos quatro dos cinco duelos que faltam jogar da I Liga 2020-21. A começar pelo encontro com o Famalicão, depois o clássico com o Benfica (6 de maio) e ainda as partidas com o Farense e o Rio Ave, devendo voltar ao banco apenas na última jornada, com o BSAD. Isto dependendo da calendarização da jornada 34 e se não recorrer da decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ou vir o recurso negado.

Sérgio foi expulso pelo árbitro Hugo Miguel após o encontro da 29.ª jornada com o Moreirense. Um golo anulado aos dragões aos 94 minutos impediu o triunfo dos dragões (1-1) e fez Sérgio perder a cabeça pela quarta vez esta época.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Roubaste-nos o campeonato"

No final do jogo, o treinador dirigiu-se ao centro do terreno, na direção da equipa de arbitragem, com o árbitro a dar-lhe ordem de expulsão - no total da carreira já viu o cartão vermelho por 19 vezes.

Segundo se pode ler no mapa do castigo, o treinador do FC Porto entrou "no terreno de jogo para contestar a equipa de arbitragem" e proferindo as seguintes palavras: "És uma vergonha, roubaste-nos o campeonato."

O relatório do árbitro referiu ainda que "após a exibição do cartão vermelho começou a bater palmas na direção do árbitro e continuou a dizer: "És fraco e má pessoa, roubaste-nos dois campeonatos, escreve tudo, és uma vergonha do cara***, és um ladrão, estás sempre a f****-nos"".

Palavras que lhe valeram um pesado castigo de 21 dias com base no artigo 136.º: "Lesão da Honra, Reputação e Deníuncia Caluniosa." O mesmo artigo que em novembro o suspendeu por 15 dias.

Já Rui Cerqueira, da comunicação do FC Porto, foi castigado com 30 dias de suspensão pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Uribe, Corona, Vítor Bruno, Diamantino Figueiredo e o FC Porto estão a contas com processos disciplinares.