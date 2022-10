Sérgio Conceição critica Liga e pede proteção para equipas que jogam na Europa

O FC Porto recebe na terça-feira (17.45, Eleven Sports) o Atlético Madrid, na sexta e última jornada do Grupo B da Liga dos Campeões, com o objetivo de garantir o primeiro lugar, depois de na última ronda ter assegurado o apuramento para os oitavos de final da prova. A equipa de Sérgio Conceição está em segundo lugar, com nove pontos, menos um do líder Club Brugge, que joga à mesma hora no reduto do Bayer Leverkusen. Os colchoneros (cinco pontos) e os germânicos (quatro pontos) lutam pelo terceiro lugar que dá acesso à Liga Europa.

"Queremos ganhar os três pontos e tentar ficar em primeiro lugar, que é sempre diferente de ficar em segundo. Mas não é fácil, principalmente nestas condições, mais teórica do que de trabalho de campo (...) Chegámos de madrugada ao continente [depois de jogar nos Açores com o Santa Clara, 1-1, no sábado] e hoje ainda não vi os jogadores, só vi agora o Otávio [também presente na conferência de imprensa]. À tarde vamos treinar, mas não será um treino intenso, não pode ser. Foram 60 e tal horas do jogo de Brugge para o jogo com o Santa Clara. Não tem sido fácil. Sempre disse que é bom jogar de três em três dias, mas que seja assim, onde haja de facto esse período mínimo de descanso", explicou o treinador portista entre lamentos por causa da calendarização.

Sérgio Conceição abordou ainda as declarações de Ruben Amorim, a propósito da proposta da Liga Portugal para adiar o Arouca-Sporting (1-0): "Vi a conferência do Rúben Amorim e ele tem toda a razão. Não é a 48 horas de um jogo que se adia o mesmo. Fazendo isso a Sporting e Sp. Braga, iriam prejudicar o FC Porto, naquilo que é a luta pela Liga. Já disse que há países como os Países Baixos ou a Grécia em que as equipas que jogam na Europa depois não jogam no campeonato, sempre que isso é possível. Mas para isso, tem de haver um planeamento no início da época."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ressalvando que "o cansaço não é desculpa para tudo", o técnico lembrou que na quinta-feira da semana passada a equipa chegou às três ou quatro da manhã a Portugal, depois de golear o Club Brugge e garantir os oitavos da Champions, e passadas 24 horas estavam a voar de novo para os Açores, onde jogaram no sábado à tarde e empataram. "O cansaço não é desculpa para tudo, porque temos de ter sempre a mesma determinação, mas há muito a fazer: da nossa parte e e também de quem gere o futebol português, para que as equipas que jogam na Europa estejam mais protegidas", segundo Conceição.

A "seu tempo", o técnico campeão nacional promete abordar o que tem falhado no campeonato (está em terceiro lugar, a 11 pontos do líder Benfica). Será uma questão motivacional? "Quero que os jogadores estejam tão motivados numa final da Liga dos Campeões como numa eliminatória da Taça. Quero-os sempre motivados. Não facilito nada. Essa exigência também me faz sofrer porque eu até em casa, num jogo com os meus filhos, estou numa exigência máxima para ganhar. Imagine o nível competitivo que tenho na minha profissão", respondeu.

Para atacar o primeiro lugar do grupo, Sérgio não pode contar com os castigados David Carmo e Uribe, além dos lesionados Pepe e Veron. O que significa que Iván Marcano deverá ser titular. "Tem trabalhado bem, está sempre com o grupo no estágio, é um jogador experiente e importante no balneário. Nos treinos, anda no máximo e dedica-se ao máximo ao clube. É verdade que estamos limitados, com alguns lesionados. O Pepe está fora, o Veron, em principio não vai estar, é difícil para este jogo. Faltam-nos alguns jogadores na folha", reconheceu o treinador dos dragões em conferência de imprensa, lembrando que ir buscar pessoal da Youth League, significa desfalcar os Sub-19 que também precisam vencer os colchoneros para se apurarem em primeiro.