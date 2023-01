Sérgio Conceição: "As pessoas não vão olhar tanto para a beleza do jogo mas sim para o resultado"

Porto, 13/09/2022 - O Fc Porto recebeu esta noite o Club Brugge KV, no Estádio do Dragão, em jogo da 2ª jornada da Liga dos Campeões 2022/23 . Pepe e Sergio Conceição (Ivan Del Val/Global Imagens)

A descontração e a boa disposição de Pepe e Sérgio Conceição marcaram a conferência de Imprensa de antevisão da final da Taça da Liga (sábado, às 19.45, SIC e Sport TV). O técnico esclareceu o que quis dizer quando se queixou de ter menos tempo de descanso do que o adversário e revelou que não treinou grande penalidades para o caso do jogo ter de se decidir nos penáltis.

As expectativas para o jogo com o Sporting são as mesmas de sempre: "Marcar mais golos do que o Sporting para ganharmos a competição, é um dos objetivos, assim como é estar na final da Champions. Não está a ser tudo positivo, porque no campeonato temos atraso em relação a dois adversários, mas amanhã temos a possibilidade de conquistar mais um título."

Conceição disse ainda que todos no Dragão percebem que vão defrontar "um Sporting que, apesar de ter a mesma estrutura, tem dinâmicas diferentes, com nuances diferentes" do Sporting de outros clássicos recentes. "O adversário está num patamar elevadíssimo e que trabalha - e bem - com a equipa técnica há algum tempo. Vamos ter um jogo de um grau de dificuldade muito elevado. É uma final. Como disse depois do jogo com o Ac. Viseu, as pessoas não vão olhar tanto para a beleza do jogo mas sim para o resultado. Esta equipa técnica já foi a duas finais e perdeu, amanhã temos nova possibilidade de ganhar", lembrou o treinador.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Não podemos pensar nas duas que passaram. Vamos jogar contra uma equipa muito bem treinada. Já agora aproveito para dar os parabéns ao Rúben [Amorim], que faz anos hoje, que tenha um trajeto fantástico e cheio de títulos, menos os que disputo com ele. Um dos meus adjuntos também faz hoje anos, e um dos filhos do Vítor Bruno também. Estão todos parabenizados. Estou um bom rapaz, não estou? (risos)".

Depois de vencer o Ac. Viseu (3-0) lembrou que chegaria à final com menos 24 horas de descanso do que o adversário, o Sporting, que na terça-feira tinha eliminado o Arouca (2-1). Hoje explicou melhor o que queria dizer: "O Sporting também já esteve do outro lado. Nós agora temos menos um dia de descanso, mas eles também já estiveram nessa situação, toda a gente está no mesmo patamar neste aspeto tão importante. Podemos ser prejudicados com lesões. Jogar ao 4.º dia não é o mesmo do que jogar ao 3.º dia. Sabemos que todos os minutos de recuperação seriam importantes. Não sendo, não vou utilizar isso como desculpa."

Sem puder utilizar Grujic, revelou que Evanilson tem estando a trabalhar com o grupo e está disponível, mas precisa de algum tempo, mas está disponível. O mercado tem sido um não assunto para os lados do Dragão. Sem vender ou contratar, Sérgio olha para os reforços que tem dentro de casa. Bernardo Folha, Danny Namaso, Veron... e (o filho) Rodrigo Conceição.

Tem-se falado na saída de Porro do Sporting. A presença ou ausência dele mexe com a preparação do FC Porto? "Não tem influência porque somos fiéis ao que somos como equipa, mas estamos atentos às dinâmicas do adversário, e o Porro é diferente do Esgaio. São muito ofensivos mas com características diferentes, e é nesse sentido que temos de preparar o jogo, olhando para a organização coletiva e quem faz parte dessa. Jogando o Paulinho, Trincão e Edwards é diferente do que jogar o Pote na frente. Temos de perceber o que vai acontecer mediante essas características da equipa do Sporting", respondeu Sérgio Conceição, voltando a destacar que não treinou penáltis opara o caso de ser preciso decidir o vencedor nas grandes penalidades.

Terem perdido algumas finais com o Sporting é coisa do passado, segundo o treinador portista: "E como disse o Abel é preciso ter cabeça fria e coração quente. O coração quente dá o brilho no olhar e a cabeça fria faz-nos ser racionais e inteligentes. Se formos fortes dentro do jogo, a equipa vai ser forte. É preciso inteligência e paixão pelo jogo, a forma como se olha para o adversário, e eles sentirem que do outro lado está uma fome incrível de vencer este título."

Questionado sobre o árbitro do jogo ser o mesmo do clássico que resultou em confusão e vários castigos, o técnico desejou "as maiores felicidades a João Pinheiro, um dos melhores árbitros portugueses".

Pepe sente-se bem aos 39 anos

Pepe pode levantar o 4.º troféu pelo FC Porto e lembrou o que disse no começo da época: "Disse que ia ser um ano muito difícil para nós porque íamos lutar contra muitas coisas. Amanhã vai ser uma final em que vamos de lutar muito, não vai ser nada fácil. Espero que estejamos à altura do jogo para conseguir o objetivo, um título para o clube e para todos nós."

O capitão acompanhou o técnico e falou como se fosse jogar a titular provocando um reparo bem disposto de Sérgio: "Se jogar..." Quase a fazer 40 anos, o defesa central sente bem fisicamente "hoje, amanhã logo se vê" Apesar dos filhos preferirem jantar com ele pelo menos duas noites, esta semana não será possível: "É a nossa vida e amanhã temos de dar o melhor para conseguir esse título."

Pepe está "farto" de dizer que é "um privilegiado" por acordar e fazer com grande paixão aquilo que mais gosto: É a minha forma de estar e passá-la para os meus companheiros." E se puder ajudar o clube a fazer história, conquistando o único troféu que falta ao Museu, tanto melhor: "Queremos entrar para a história do clube. O mais importante é desfrutar de uma final que vai ser única para muitos aqui. Eu desfruto como se fosse a minha primeira final e acredito que os meus companheiros façam o mesmo com muito trabalho e dedicação. Espero ganhar porque é a próxima final que temos. É uma final importante para todos nós, para o clube e para os adeptos. É com essa boa responsabilidade que amanhã vamos dar o nosso melhor."