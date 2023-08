Seleção feminina fez tremer bicampeã mundial e só o poste impediu Capeta de fazer história

Um empate com muita história. A seleção nacional feminina acabou a participação no Mundial 2023, mas pode continuar a sonhar pois o futuro é promissor. Portugal ainda fez tremer as bicampeãs mundiais e teve uma bola no poste, por Ana Capeta, depois dos 90 minutos de jogo, que podia ter feito história, daí as lágrimas no final do jogo em que impuseram um empate sem golos aos EUA (0-0).

No primeiro jogo oficial entre as duas seleções - os outros dez foram particulares e todos acabaram com vitórias norte-americanas - a equipa das quinas fez um dos melhores jogos da história frente a uma equipa que venceu quatro dos oito mundiais já jogados desde 1991. O empate não chegou para a seleção passar aos oitavos de final, uma vez que os Países Baixo golearam o Vietname (7-0), mas deixar o Campeonato do Mundo com quatro pontos num grupo em que teve de enfrentar as duas finalistas de 2019 é um enorme feito das 23 navegadoras.

Ao intervalo a portuguesa Kika Nazareth fazia malabarismos com a bola enquanto esperava que a árbitra da partida desse início ao segundo tempo. Ao lado a experiente Horan conferenciava com outra jogadora sobre como iriam tapara as subidas da seleção portuguesa. E isso diz muito das dificuldades que as bicampeãs mundiais enfrentaram frente a um Portugal estreante, mas confiante no seu valor, que teve mais posse de bola na primeira parte e a melhor oportunidade de golo (Jéssica Silva).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Com Carole Costa a não dar um centímetro sequer para Alex Morgan desfilar o seu talento, o selecionador norte-americano, que na véspera tinha avisado que o encontro com Portugal "não seria um passeio no parque", teve dificuldade em ler a estratégia de Francisco Neto e recorreu e a meio do segundo tempo recorreu à campeoníssima Megan Rapinoe, que agitou o jogo e as bancadas. Impressionante a forma como é idolatrada pelos adeptos, a capitã dos EUA, que continua a alimentar a ambição de um novo título mundial aos 38 anos.

Depois de 14 jogos consecutivos a marcar, os Estados Unidos ficaram em branco num jogo do Mundial e passaram em segundo lugar do grupo E, mas terão de mostrar muito mais do que aquilo que fez hoje frente a uma seleção estreante se quiser revalidar o título.

Portugal encerra assim a estreia em Mundiais, na nona edição, após um desaire frente às neerlandesas (1-0), uma vitória frente às vietnamitas (2-0, com golos Telma Encarnação e Kika Nazareth) e um empate com as norte-americanas (0-0).

Segue-se a participação na Liga das Nações.