Rui Jorge testa positivo à covid-19

O selecionador nacional sub-21, Rui Jorge, testou esta terça-feira positivo à covid-19. Desta forma, o técnico português vai cumprir um período de isolamento profilático que o impossibilita de dirigir a equipa das quinas nos dois próximos jogos de qualificação, ambos diante do Chipre, em Larnaca (12 de novembro) e Faro (16 de novembro). A informação foi adiantada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) no seu site oficial.

Com a ausência forçada de Rui Jorge, será Romeu Almeida a assumir a liderança técnica dos sub-21 nas partidas frente aos cipriotas.

Como medida preventiva, foi realizada uma nova ronda de testes rápidos à covid-19 a todos os elementos da comitiva nacional, não tendo sido detetado mais nenhum caso de infeção.

Portugal comanda o grupo D, com nove pontos em três jogos, seguido da Grécia, com oito, em quatro partidas, Chipre e Islândia, com sete e quatro pontos, respetivamente, também com três jogos disputados.

Bielorrússia, com três pontos (quatro jogos), e Liechtenstein, sem qualquer ponto (cinco jogos), ocupam as últimas posições, como quinto e sextos classificados.