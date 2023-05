"Rui Costa foi apanha bolas e jogador brilhante. Ser campeão como presidente será especial"

Há 29 anos, em maio de 1994, Toni deixou Rui Costa no banco no histórico 6-3 diante do Sporting, que abriu o caminho ao único título de campeão do agora presidente como jogador do Benfica. Ainda hoje o treinador enfrenta a mágoa do antigo futebolista. "Não me perdoa por não ter sido titular e ter entrado a 19 minutos do fim do jogo. Depois foi decisivo com o União da Madeira e marcou o golo da vitória [1-0], e acabámos por festejar o título frente ao Gil Vicente, após um triunfo por 3-0", recorda Toni ao DN, em vésperas de o Benfica poder celebrar mais um título de campeão.

No regresso a Lisboa pararam para jantar na Mealhada, enquanto os adeptos festejavam nas ruas. Agora a festa não tem invasão e campo nem adeptos a puxar os calções e as camisolas. Na altura não havia a tradição de ir festejar para o Marquês de Pombal (Lisboa). O jogo da consagração e da despedida de ambos - Toni saiu para o Bordéus e Rui Costa foi negociado com a Fiorentina - foi no dia 30 de maio, "nesse mar vermelho que era o antigo Estadio da Luz com 120 mil pessoas, num insosso empate com o Vit. Guimarães (0-0), que não impediu a festa em casa, antes do fecho do campeonato com uma derrota no Bessa (1-0)."

Toni foi campeão como jogador (oito vezes) e como treinador (duas), mas Rui Costa (51 anos) pode conseguir "um feito ainda maior": ser campeão como jogador e presidente. Pode até parecer que "é menos trabalhoso", mas é muito mais significativo para o que representa para a classe dos jogadores: "Ele abriu uma porta que estava fechada aos futebolistas e ter sucesso num clube com a dimensão do Benfica é deixá-la aberta para os outros futebolistas que ambicionam liderar os clubes do seu coração. Ele inaugurou um novo perfil de jogador-presidente", disse a antiga glória dos encarnados ao DN.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Toni, 76 anos, não gosta de "ses" e até o clube da Luz ser campeão é preciso cautela. Até para os que defendem que o duelo com o Santa Clara (amanhã, às 18.00) "é o jogo que não se perde" é bom lembrar que os açorianos roubaram pontos aos dragões na primeira volta: "O Benfica perdeu em Chaves e no dia a seguir vimos a dificuldade que o FC Porto teve para vencer o Santa Clara (2-1)." Estarem despromovidos à II Liga só os liberta da pressão e torna-os mais perigosos, na opinião do técnico, que ontem recordou o 35.º aniversário da final da Taça dos Clubes Campeões Europeus perdida para o PSV nos pénaltis.

Símbolo de benfiquismo

Para chegar ao título, o Benfica, que nesta altura tem 84 pontos (mais dois do que o FC Porto), precisa de vencer, mas um empate deve servir, desde que, em caso de igualdade pontual, o FC Porto não consiga ultrapassar a diferença de 11 golos entre marcados e sofridos que se regista agora.

"Se vier a acontecer [o Benfica sagrar-se campeão], será um dia marcante para o Rui Costa e para a família benfiquista, por tudo o que ele representa no Benfica. Alguém que foi apanha bolas, um dos mais brilhantes jogadores da história do clube e do futebol português, dirigente, ser campeão como presidente será especial e impressionante. Será uma alegria enorme, se bem que ele já foi campeão em várias modalidades e esse é um chapéu que temos de lhe tirar também. É figura presente nos jogos das modalidades", lembra Toni.

Eleito em 2021, depois de assumir a presidência interinamente com a saída forçada de Luís Filipe Vieira, Rui Cota tem "reforçado" essa aura de "símbolo de benfiquismo", com que o rotularam. E conseguiu evitar que o clube entrasse numa depressão pós-Vieira. E também por isso há que lhe dar mérito: "Ele vive o Benfica e tem sido uma surpresa muito agradável, pela forma como tem conduzido o Benfica".

Mas, na opinião de Toni, os dirigentes "são escravos dos resultados", como qualquer treinador: "Seja o presidente de um banco, empresa ou de um clube, se não apresenta resultados passa a contestado num instante. Muitas vezes o adepto do Benfica, como qualquer outro, não quer saber do défice ou da aposta nas infra-estruturas, muitos só querem saber se ganham o campeonato e também por isso o título é importante para o reforçar como líder".

Açorianos sem medo

O Santa Clara não se vai intimidar com o ambiente da Luz, segundo o treinador Danildo Accioly. "Os olhos do País estarão sobre este jogo. São oportunidades e momentos destes que podem mudar o destino de alguns dos jogadores. Estamos empenhados e focados em continuar a nossa caminhada de bons jogos e desfrutar do jogo", disse o técnico dos açorianos na antevisão da partida da última jornada da I Liga 2022-23.

isaura.almeida@dn.pt