Rui Costa atira-se à arbitragem: "É hora de dizer basta"

Após a derrota caseira ante o Gil Vicente (1-2), o presidente do Benfica foi à sala de imprensa fazer uma declaração sem direito a perguntas dos jornalistas em que pediu para ninguém de dentro do clube se esconder neste momento delicado e teceu duras críticas à arbitragem.

"Uma coisa é o que não fazemos dentro do campo, outra coisa é o que nos estão a fazer dentro do campo. Até ao dia de hoje tentei manter uma postura construtiva. Não falei da arbitragem. Tentei ser correto até pelo meu passado. O Benfica não está a ser defendido dentro de campo. Não quero ser beneficiado, mas são casos a mais. Não elimina o que não estamos a fazer dentro de campo. Basta recordar o Estoril, Moreirense, o primeiro golo no Dragão, o lance anulado hoje. Com o mesmo critério não se assinala o penálti sobre Otamendi. É hora de dizer basta. Exijo respeito, já não é só uma questão de VAR. Hoje nem chegou ao VAR", afirmou Rui Costa.

"Não vamos esconder o que nos estão a fazer. São casos demasiado flagrantes. Não é nenhum momento fácil para os benfiquistas. É difícil aceitarem este pedido depois da derrota: basta da devassa diária, para nos desunirmos mais. Peço que estejamos mais juntos e agradeço aos adeptos, que puxaram pela equipa e só no fim se manifestaram contra. É um momento delicado. Dou-vos a garantia de que sei o que temos de mudar. Só todos juntos sairemos deste buraco. Basta o que nos fazem lá fora", acrescentou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Ainda assim, Rui Costa começou a declaração por assumir a responsabilidade pelos recentes maus resultados. "Enquanto presidente do Benfica assumir a responsabilidade mau momento da equipa e do próprio clube. Nenhum de nós quer estar na situação em que estamos Assumo a responsabilidade como presidente, exigindo que ninguém se esconda neste momento, os profissionais fora e dentro do campo. É uma exigência que eu faço", atirou, deixando ainda recados para a estrutura benfiquista.

"Sabia há quatro meses o quanto tinha para fazer e colocar o clube onde os benfiquistas querem. Sei o caminho, sei o que tenho feito para preparar o futuro. Sei perfeitamente que até mentalidades temos de mudar. Que ninguém se esconda num momento destes", alertou.