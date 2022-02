Gil Vicente coloca a nu problemas de um Benfica pobre e sem rumo

Um clube à procura de estabilidade e uma equipa à procura de rumo, identidade e liderança. Assim é o Benfica dos tempos atuais. O jogo de ontem com o Gil Vicente foi precedido de uma manifestação, nas imediações do Estádio da Luz, de um grupo de sócios descontentes com a gestão do presidente Rui Costa e acabou com uma derrota (2-1), que deixa a equipa a 12 pontos do líder FC Porto. E se houve muito mérito gilista no triunfo - seguem em 5.º lugar da I Liga ao fim de 20 jornadas -, também podia e devia ter havido muito mais Benfica em campo...

Os encarnados regressaram aos jogos do campeonato, depois de perderem a final da Taça da Liga com o Sporting, com muitas alterações no onze. Morato, Lázaro, João Mário e Tareco (lesionado antes da partida) deram lugar a Rotamente, André Almeida, Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos.

O central argentino voltou da seleção com fome de golo e aos sete minutos marcou, mas o lance foi anulado porque o árbitro Artur Soares Dias entendeu que o central fez falta ofensiva. O lance promete dar que falar uma vez que o árbitro apitou antes da bola entrar na baliza e assim inviabilizou a ação do VAR.

Aproveitou o Gil Vicente para assumir o jogo em pleno Estádio da Luz (com apenas 20 mil adeptos nas bancadas) e adiantar-se no marcador. Samuel Lino marcou um golo à três tabelas com ajuda da passividade da defesa encarnada. O brasileiro mostrou porque vai jogar no At. Madrid em 2022-23.

A partir desta altura o Benfica estava obrigado a arriscar, mas o acumular de cantos não eram propriamente sinónimo de oportunidades de golos. A melhor oportunidade para empatar pertenceu a Vertonghen! O central roubou a bola, correu, correu e rematou para defesa apertada de Andrew. Um bom teste para o jovem guardião gilista de 20 anos, que foi titular com alguma surpresa, mas manteve a baliza inviolável até ao intervalo e ainda viu Talocha falhar o segundo golo, que daria outro conforto à equipa de Ricardo Soares para o segundo tempo.

Golo e recados dos adeptos para Rui Costa

O Benfica foi descansar debaixo de um ensurdecedor coro de assobios. A aposta nos miúdos da formação (Paulo Bernardo e Gonçalo Ramos) não atenuou a aposta falhada do esquema de três médios, que tornou o jogo da equipa lento e previsível, quer em ataque continuado quer em transição. Os adeptos mostraram o seu desagrado por tudo isso... já para não falar do resultado negativo.

Faltava criatividade e genialidade e Veríssimo mandou Rafa e João Mário para entrarem logo após o intervalo, deixando Meitê e Diogo Gonçalves nos balneários. Se nesta altura parecia a atitude certa do treinador benfiquistas, a dupla substituição também colocava a nu as más escolhas iniciais de Veríssimo desde que assumiu a equipa em dezembro.

A reação encarnada fez notar na velocidade de Rafa, mas os gilistas mostraram porque estão em 5.º lugar do campeonato e recebem o título de equipa surpresa da I Liga. E se Vertonghen insistia em testar os reflexos de Andrew, Talocha fazia o mesmo com Vlachodimos. Os gilistas cansaram-se de tanto ameaçar e aos 65 minutos atiraram a contar. Aburjania desviou um canto de forma algo fortuita para baliza. A bola fez um arco e surpreendeu os centrais que pareciam pregados à relva tal a lentidão de movimentos.

Neste jogo a experiência de Vertonghen e Otamendi foi claramente sobrevalorizada. Assim como as palavras de Rui Costa quando disse que Nélson Veríssimo podia ser treinador para mais de seis meses. Ver os adeptos a abandonar o Estádio da Luz a 15 minutos do fim do jogo e numa altura que a equipa perdia por 2-0 é um indicador que o presidente do Benfica não pode ignorar. Já não viram Gonçalo Ramos fazer o golo de honra do Benfica e Paulo Bernardo falhar o empate no último lance o jogo.

O Gil Vicente reforçou assim o estatuto de sensação do campeonato ao vencer na Luz e colocou a Rui Costa um grande dilema: manter ou não Veríssimo, que perdeu três em sete jogos.

