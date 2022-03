Rúben Amorim: "Os jovens são o futuro do Sporting"

Pep Guardiola disse só ter 14 jogadores disponíveis para receber o Sporting na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões e Rúben Amorim achou por bem contextualizar as declarações do treinador do Manchester City. "Primeiro é ter noção de que jogadores estamos a falar. Eles só precisam de onze e têm outros no banco. Olhando para os que estão disponíveis não há facilidades, pois podem muito bem ser titulares na equipa. Não consigo saber qual a equipa tipo do Manchester City, pois tem um grupo curto, mas com qualidade. São todos titulares, isto não deixa ninguém tranquilo", disse hoje o treinador dos leões na antevisão do jogo de quarta-feira com os citizens (20.00, Eleven Sports).

Para o técnico leonino, mesmo com baixas, Guardiola tem jogadores mais do que suficientes para apresentar uma grande equipa. E é isso que o Sporting fará também: "Vamos apresentar a melhor equipa e a única gestão que vamos fazer será em função da carga física e proteger os jogadores para competir. Temos um jogo na segunda-feira, vamos jogar com a equipa que dará melhores garantias para termos um bom resultado."

Amorim chamou os jovens Rodrigo Ribeiro e Renato Veiga para a deslocação a Manchester. Se vão jogar, essa é outra história. "Os jovens vão ter o tempo que o jogo ditar. Vamos apresentar a melhor equipa. O nosso projeto passa pela formação, mas há que entender os momentos para os lançar. O Dário [Essugo] podia jogar de início, mas não vai, pois entendi que não era o jogo certo. Vamos fazer essa gestão. Temos uma responsabilidade, não interessa se a eliminatória está fechada. É um jogo em que temos de lutar pela vitória e vamos escolher os melhores", disse Amorim, ciente de que é quase impossível reverter o resultado da primeira mão (5-0).

Para o treinador "os jovens são o futuro do Sporting". E mesmo sem ter "fornadas" iguais às que revelaram Nuno Mendes ou Matheus Nunes, o investimento está feito: "Eles são a base do nosso projeto. Mas basta olhar para Inglaterra e ver que o City demorou 10 anos para construir esta equipa. E tinha muito dinheiro. O Klopp precisou de cinco anos para ganhar um título no Liverpool. Nós não temos o investimento de fora, temos de criar e lançar jogadores. É sorte, competência, acreditar... Vai demorar muito, mas o Sporting será sempre mais forte no futuro", explicou, garantindo que é muito feliz no Sporting e já está "a trabalhar na próxima época há uns meses".

Pep Guardiola ainda não conta com Rúben Dias e Nathan Aké, mas o ucraniano Zinchenko "está pronto a jogar" e De Bruyne deve ser suplente (está em risco de castigo). "Não temos muitos jogadores, só 14 disponíveis. O Kyle [Walker] está suspenso, o João [Cancelo] doente... Não temos muitas alternativas mas vamos fazer a melhor equipa possível para ganhar o jogo", afirmou o treinador espanhol.

"Em Portugal encontrámos os golos, não fizemos nada de especial, mas às vezes as coisas acontecem assim. Os jogadores do Sporting querem jogar bem e nós temos de estar prontos, não podemos fazer coisas estúpidas, conceder contra-ataques, jogar para segurar um resultado nunca é a melhor opção. Queremos tentar ganhar o jogo", explicou o treinador do City.