Rúben Amorim: "Acho que vamos passar. Não vou responder já se posso colocar o lugar à disposição"

O Sporting precisa de vencer ou empatar na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões para seguir para os oitavos de final. O adversário de terça-feira é o Eintracht Frankfurt (20.00, Eleven Sports), que tem a mesma ambição. Tal como o Tottenham e o Marselha, que se defrontam à mesma hora, em território francês. "Nem falamos em empate. Temos de vencer. O momento em que estamos também em que cada bola é golo. Marcar e não sofrer. Esse fator tem de entrar nos últimos minutos. Podemos contar com dois resultados. Temos de jogar bem", avisou Rúben Amorim, na antevisão do jogo com os alemães.

Os leões estão na segunda posição, com sete pontos, tal como o Eintracht. O Tottenham é líder com oito. Marselha em seis pontos. Todos podem passar.

A viver uma época menos boa, o técnico foi questionado sobre se a continuidade na Champions é importante para se manter no cargo. "Nada. Faço a avaliação todos os dias, e farei, sobre se serei a pessoa certa para o Sporting. Nós podemos falhar objetivos ou não, mas começamos todas as épocas do zero e com novos objetivos. Tenho de ter noção da exigência do clube, os objetivos que atingimos ou não, e, principalmente, se sou a pessoa certa. Gosto de assumir responsabilidades e o fator bom que a nossa equipa técnica trouxe foi a exigência sem qualquer tipo de desculpas. Farei objetivamente essa avaliação. Os oitavos não mudam muito", segundo Amorim, que lembrou que "a Liga dos Campeões é um bocado o ir à luta contra equipas com outros orçamentos" e isso não define a competência de uma equipa.

E se o Sporting for eliminado? "Farei a avaliação no fim. Não ponho essa questão. Acho que vamos passar. Não vou responder já se posso colocar o lugar à disposição", respondeu o treinador campeão nacional em 2020-21.

O Sporting tem sofrido muitos golos de bola parada e o treinador recordou que por vezes a equipa perde altura, sobretudo quando tem jogadores como Paulinho e Coates lesionados: " É olhar para a equipa e ver que, saindo o Palhinha, o Matheus Nunes e o Feddal, trocando por outros jogadores que foram opção nossa para mudar a qualidade do jogo, isso retira muita altura e agressividade no ar à nossa equipa. Nunca tivemos tantos jogos sem o Seba [Coates]. Relembrar que nunca tivemos tantos jogos sem o Paulinho. Às vezes temos só os baixinhos. Se não aumentarmos a agressividade... E nisso podemos ser muito melhores, um jogador pode ter dois metros mas podemos empurrá-lo sem falta, é o que fazem ao Seba. Temos culpa nesse problema da equipa, mas não há como substituir uma equipa que era muito grande por uma equipa muito mais baixa. Esses fatores têm de ser acautelados, não o foram pelo treinador porque olhou para o jogo de outra forma."

Ruben Amorim trocou vários jogadores para a visita ao Arouca, que terminou com uma derrota, justificando as mudanças com o cansaço. E quando onfrontado com os números do Benfica, que tem mais jogos realizados (21 contra 17) e ainda não perdeu esta época, respondeu. "Isso quer dizer que tem melhor treinador e melhor preparação dos jogadores. Eu ainda não tenho essa capacidade. Se olharmos aos resultados, há uma clara diferença na qualidade dos treinadores", atirou, sem denunciar se estava a ser irónico ou não.

Sobre ir ao mercado em janeiro.... talvez sim, talvez não: "O ano é atípico, com a paragem do Mundial, vamos ter uma espécie de pré-época, tudo pode acontecer. Podemos ir ao mercado, podemos não ir, mas na minha cabeça não está a ideia de chegar a janeiro e investir. Não há nenhum jogador pensado, o scouting faz a sua observação, queremos apostar em jogadores jovens para rentabilizar, não somos parvos e sabemos dos jogadores que são atrativos no mercado. O plano está traçado e não vamos alterar por nada."