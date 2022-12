Ronaldo: "Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas"

Cristiano Ronaldo fez esta quinta-feira uma publicação na rede social Instagram, a dois dias do jogo com Marrocos, para os quartos-de-final do Mundial 2022, e numa altura em que algumas notícias, já desmentidas pela Federação Portuguesa de Futebol, apontaram para uma alegada ameaça do jogador em deixar a equipa das quinas por ser suplente.

"Um grupo demasiado unido para ser quebrado por forças externas", pode ler-se, garantindo que Portugal é "uma nação demasiado corajosa para se deixar atemorizar perante qualquer adversário".

CR7 diz mesmo que a seleção nacional é "uma equipa no verdadeiro sentido da palavra, que vai lutar pelo sonho até ao fim".

