Ronaldo pede desculpa por atirar telemóvel de adepto ao chão

A derrota do Manchester United, diante do Everton (1-0), deixou Cristiano Ronaldo de tal forma frustrado que descarregou num telemóvel de um jovem adepto que o filmava no túnel de acesso aos balneários, atirando-o ao chão. O incidente foi parcialmente gravado e o rapidamente se tornou viral, levando os red devils a admitiu abrir uma investigação ao caso, depois do adepto do Everton ter apresentado queixa e dos toffees terem informado a Premier League da situação.

CR7 admitir o erro. "Nunca é fácil lidar com as emoções em momentos difíceis como o que estamos a enfrentar. No entanto, temos sempre de ser respeitosos, pacientes e dar o exemplo a todos os jovens que amam este desporto tão bonito. Gostaria de pedir desculpa pela minha explosão e, se possível, gostaria de convidar este adepto a assistir a um jogo em Old Trafford como sinal de fair-play e desportivismo", pode ler-se na publicação do português no Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Apesar do pedido de desculpa, o jogador pode ser castigado pelo gesto. E pode-se dizer que este não foi um sábado não foi um dia fácil para Ronaldo. Além do Mancheter United ter sofrido mais uma derrota na liga inglesa, diante do Everton, o português sofreu uma entrada dura e ficou com dois golpes na perna.

O Manchester United também contou com Bruno Fernandes em Goodison Park - Diogo Dalot ficou no banco - , no jogo da 32.ª jornada da Premier League e está, neste momento, no sétimo lugar da Premier League e fora das competições europeias para a próxima época.