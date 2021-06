Cristiano Ronaldo é o "reclamador oficial" (capitão) da seleção nacional há quase 13 anos. Usou a braçadeira pela primeira vez a 6 de fevereiro de 2007, somando agora 123 jogos como capitão em 175 internacionalizações. É o único de todos os 72 jogadores que ostentaram a braçadeira que levantou troféus (Euro 2016 e Liga das Nações 2019) em cem anos de seleção nacional. O jogo com a Hungria, na estreia do Euro 2020 (terça-feira), será o 124.º com Ronaldo a capitão.

No Europeu que ontem começou, em Roma, o jogador da Juventus será adjuvado por João Moutinho e Pepe nessa missão. E no caso de nenhum dos três poder alinhar, a escolha será entre Rui Patrício e William Carvalho. Jogadores que entram assim para o grupo dos reclamadores oficiais de Portugal - era assim que os capitães eram chamados no longínquo século XIX.