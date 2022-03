Ronaldo: "O meu último Mundial? Quem vai decidir o meu futuro sou eu. Ponto final"

Cristiano Ronaldo quer "muito levar Portugal ao Mundial" e transformar o Estádio do Dragão num "inferno" para a Macedónia do Norte, na terça-feira, na final da playoff de acesso ao Mundial 2022. Se Portugal se qualificar, o Mundial do Catar será o último de CR7? "Vejo que muitos de vós fazem a mesma pergunta. Quem vai decidir o meu futuro sou eu, mais ninguém. Se me apetecer jogar mais mais eu jogo, se não me apetecer jogar mais, não jogo. Quem manda sou eu, ponto final", atirou o jogador do Manchester United, de cara fechada e sem esconder o desconforto.

Ronaldo tem um sonho: "A Macedónia do Norte exige respeito, segundo Ronaldo. "Ontem fui para a cama pensei: "Gostava que o hino começasse e apagassem a música e cantássemos todos sem música". Tenho a certeza que se estiverem connosco como na quinta-feira vamos ganhar o jogo."

Esta é a última oportunidade para Portugal marcar presença no Campeonato do Mundo e claro que há pressão, mas, segundo o capitão da seleção "pressão existe sempre". E deixou uma garantia: "Estamos todos preparados, queríamos muito jogar esta final. Se fizermos inferno aqui no Dragão, tenho a certeza que vamos ganhar." E se a Macedónia está na final "é porque merecem estar".

Pepe está de volta, após recuperar da covid-19, e Ronaldo não podia estar mais feliz com o regresso do amigo. "Faz parte da mobília, tem de estar sempre presente. Sou amigo dele, coincidimos no Sporting há 20 anos. Gosto quando ele está e como um dos capitães toda a gente o respeita, todos sabem a importância dele. O grupo não é de 20, é de 50. É uma família, todos remam para o mesmo jogo e ninguém é mais importante que ninguém. Queremos muito levar Portugal ao Mundial", atirou a fechar a conferência de Imprensa de antevisão do jogo com a Macedónia do Norte.