Ronaldo no Al Nassr e embaixador da candidatura saudita ao Mundial2030

Cristiano Ronaldo já chegou a acordo com o Al Nassr, clube da Arábia Saudita, e o anúncio oficial pode ser feito nas próximas horas. O avançado português vai assinar por duas épocas e meia com o emblema saudita, mas o acordo é mais complexo e vai ligá-lo ao país árabe até 2030. De acordo com o jornal Marca, CR7 será também embaixador da candidatura do país ao Mundial20230, prova a que Portugal também concorre a organizar juntamente com a Espanha e a Ucrânia.

Segundo a Marca, as primeiras conversas produziram-se em novembro, no início de dezembro as duas partes chegaram a um princípio de acordo, e nesta quarta-feira terão ultimado os derradeiros detalhes. Na prática, até 2025, Ronaldo será jogador do Al Nassr e depois até 2030 irá funcionar como embaixador da candidatura do país para a organização do Mundial2030. Um cenário que o DN já tinha noticiado.

A imagem de CR7 a jogar na liga saudita será um forte aliado da candidatura dos árabes, que assim mostram toda a ambição, depois de garantirem Lionel Messi como embaixador do Turismo da Arábia Saudita e tendo em conta que a Argentina também apresentou uma candidatura à organização do Mundial de 2030, juntamente com Chile, Paraguai e Uruguai. Resta saber se a verificar-se este cenário, como a notícia será recebida pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Apesar de há muito ter em mãos a tentadora proposta árabe, Ronaldo pediu tempo para pensar, pois ainda quis esperar para saber se surgia interesse de algum clube de topo europeu depois de ter rescindido contrato com o Manchester United. Como esse cenário não se verificou, decidiu aceitar a proposta do Al Nassr.

Ronaldo tem à sua espera um contrato milionário: são 200 milhões de euros por temporada, o que perfaz 500 milhões até ao final do contrato, em 2025. Só para se ter uma noção, o contrato que CR7 assinou com o Manchester United valia-lhe cerca de 40 milhões de euros/época em salários.