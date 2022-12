Al-Nassr é possibilidade real para CR7, mas cria dilema por causa do Mundial 2030

Cristiano Ronaldo está perante um dilema. Aceitar a proposta do Al-Nassr e ser imagem do futebol saudita, numa altura em que a Arábia Saudita prepara uma candidatura que concorrerá com a de Portugal, Espanha e Ucrânia à organização do Mundial 2030 ou esperar por uma outra oferta melhor do ponto de vista desportivo. Financeiramente a oferta do clube saudita é imbatível e seria o maior contrato da história do futebol: 500 milhões de euros por dois anos e meio de contrato.

Aos 37 anos e depois de rescindir contrato com o Manchester United, Ronaldo é um jogador livre em pleno Mundial 2022, mas o mercado de janeiro tem poucas vagas para um jogador como ele. E, segundo soube o DN, a oferta do Al-Nassr foi a única que recebeu até agora. E se no verão disse não, agora o português está muito perto de dizer que sim, seduzido com a possibilidade de começar a jogar de imediato, logo após o Mundial 2022.

O valor do cheque que receberá, caso aceite, também ajuda: são 500 milhões de euros por dois anos e meio de contrato e daria para se manter no topo da forma até fechar a carreira no Euro 2024 como já anunciou. Segundo soube o DN, Ronaldo ainda não aceitou a oferta e só decidirá no final da participação portuguesa no Mundial mas, segundo o jornal espanhol Marca, a ida é certa e a estreia poderá mesmo ser no dia 5 de janeiro, frente ao Al-Tai na 12.ªjornada da liga saudita. O problema é que a camisola com o número 7 que o celebrizou está a ser usada por Jaloliddin Masharipov e a 9, que usou no Real Madrid enquanto Raul não deixou o clube, é do ex-portista Aboubakar. Sobra o 28 com que jogou no Sporting...

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Mais questionado do que nunca, a ida de Ronaldo para o Al-Nassr ganha mais importância numa altura e que a Arábia Saudita prepara uma candidatura ao Mundial 2030, precisamente aquele que já conta com uma candidatura conjunta de Portugal, Espanha e Ucrânia. A imagem de CR7 a jogar na liga saudita será um forte aliado da candidatura dos árabes, que assim mostram toda a ambição, depois de garantirem Lionel Messi como embaixador do Turismo da Arábia Saudita e tendo em conta que a Argentina também apresentou uma candidatura à organização do Mundial de 2030, juntamente com Chile, Paraguai e Uruguai.

Aliás, a proposta apresentada a estipula um ordenado de 200 milhões de euros por época, sendo que metade (100 milhões) é para pagar publicidade e ações de marketing. Por isso, caso aceite a oferta, Ronaldo pode abrir feridas na Federação Portuguesa de Futebol e na ambição portuguesa de organizar o seu primeiro Mundial. A decisão da FIFA será conhecida em 2024, ano em que terminaria a ligação de Ronaldo ao Al-Nassr.

Recordes à vista no Qatar

Com um golo nos três primeiros jogos do Mundial 2022, Ronaldo totaliza oito em Mundiais e procura assim igualar os nove remates certeiros de Eusébio em apenas um campeonato (1966). Hoje deverá ter nova oportunidade para igualar o Pantera Negra, sendo que o adversário é a Suíça, a maior vítima entre as 32 seleções que estão na competição (marcou a 19).

Nos três confrontos com os helvéticos, o capitão português marcou cinco golos. Um bom presságio para esta noite, apesar de todo o ruído e polémica gerado com a sua substituição diante da Coreia do Sul. Se jogar completará 195 internacionalizações e igualará Soh Chin Ann (Malásia), ficando a um jogo do recordista Bader Al-Mutawa (196 jogos pelo Kowait).

isaura.almeida@dn.pt