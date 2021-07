Ricardinho e mais cinco estreantes convocados para o Mundial de futsal

Ricardinho está entre os convocados para o Mundial de Futsal. O jogador foi operado há menos de quatro meses e fez o último jogo em março, mas merece a confiança do selecionador nacional para o Campeonato do Mundo. "O Ricardinho já num patamar de recuperação desportiva muito interessante. Tem sido acompanhado pela nossa equipa médica e vai apresentar-se ao mais a um nível muito bom de certeza", garantiu Jorge Braz.

Em abril, depois de ser operado, deu uma entrevista ao DN onde foi questionado sobre a ida ao Mundial e o adeus à seleção. "Isso é que era uma saída em grande. Imagine que eu digo que abandono depois de ser campeão mundial. E se não for? Não aguento mais quatro anos até ao próximo. Impossível (risos). A seleção não é o Ricardinho. Houve seleção antes do Ricardinho e haverá seleção depois do Ricardinho, mas até lá quero deixar marca. Ganhar um mundial seria inigualável. Fazer melhor do que o 3.º lugar na Guatemala em 2000 seria brutal. Estando lá temos de sonhar, porque qualidade temos" respondeu o futuro jogador do Sp. Braga.

Além da inclusão de Ricardinho, destaque ainda para os cinco estreantes em fase finais ao serviço da seleção nacional: Eduardo Sousa (Viña Valdepeñas), Afonso Jesus (Benfica), Tomás Paçó, Pauleta e Zicky Té (Sporting).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Competição decorrerá em Vilnius, Kaunas e Klaipeda, entre os dias 12 de setembro e 3 de outubro 2021. Portugal disputará o Grupo C juntamente com Tailândia, Ilhas Salomão e Marrocos.

Eis os 16 eleitos

Guarda-redes: Eduardo Sousa (Viña Valdepeñas), Bebé (Leões Porto Salvo) e Vítor Hugo (Sp. Braga)

Fixos: André Coelho (Barcelona), João Matos e Tomás Paçó (Sporting)

Fixo/Ala: Afonso Jesus (Benfica)

Alas: Pany Varela (Sporting), Bruno Coelho (FF Napoli), Miguel Ângelo, Pauleta (Sporting), Ricardinho (ACCS) e Tiago Brito (Sp. Braga)

Universais: Erick Mendonça (Sporting) e Fábio Cecílio (Sp. Braga)

Pivôs: Zicky Té (Sporting)

(em atualização)