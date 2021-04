Ricardinho abriu o coração ao DN: "Quero abandonar no auge"

Ricardinho bateu recordes e fez história no futsal. Foi eleito o melhor jogador de futsal do mundo por seis vezes (um recorde) até deixar de ser nomeado. O jogador do ACCS Paris admite que lhe custou deixar de ver o seu nome entre os melhores.

A conversa com o DN andou muito à volta do adeus e do legado que vai deixar aos "próximos Ricardinho", "porque o fim da carreira está próximo". Saiba quando...

Em 2018 esteve perto do Sporting. Ele explica os três fatores que levaram a declinar a oferta leonina.

Eis Ricardinho aos 35 anos numa entrevista reveladora para ler no DN de domingo!