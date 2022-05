Quaresma despede-se de Guimarães, mas não reforma a trivela

Ricardo Quaresma já não é jogador do Vit. Guimarães. O jogador despediu-se esta sexta-feira do clube e dos adeptos vimaranenses, confessando que gostaria de ter "podido ajudar mais a equipa", sem esconder que sentiu "uma certa tristeza" por não lhe ter sido dadas as oportunidades que gostaria.

O jogador de 38 anos garante que "fora campo" fez o seu papel e ajudou o emblema minhoto "a crescer ainda mais em notoriedade um pouco por todo o mundo", valorizando a marca Vitória e da cidade de Guimarães.

Na mensagem, partilhada nas redes sociais, Quaresma destacou o "carinho" dos adeptos, garantindo que é recíproco: "São vocês o coração que faz bater o emblema que durante um ano carreguei ao peito."

O jogador disse ainda que não podia "ficar indiferente às dificuldades financeiras que o Vitória está a passar", dando assim a entender que a nova direção do Vit. Guimarães não quis honrar o contrato e ele optou por sair, até como forma de "inspirar outros a fazerem o mesmo e a não ficarem agarrados a contratos onde só se beneficiam a si próprios".

E com uma garantia: "Ainda não chegou a minha altura de arrumar as botas. Estou em forma, ainda sei jogar futebol e quero continuar a fazer aquilo que me faz feliz. Em breve nos voltaremos a encontrar no campo. A trivela ainda vai fazer levantar muitos estádios."