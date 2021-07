Quando entram em cena os atletas portugueses?

Este é o calendário da participação portuguesa nos Jogos Olímpicos de Tóquio (mais oito horas do que em Portugal Continental)

Julho

24

Ciclismo: No primeiro dia dos Jogos Olímpicos, competem João Almeida e Nelson Oliveira,

Judo: Catarina Costa, categoria -48 Kg.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Taekwondo: Rui Bragança, nas provas de -58kg.

Andebol: A seleção portuguesa de andebol cumpre a estreia oficial de uma modalidade coletiva de pavilhão, frente ao Egito, no Ginásio Nacional Yoyogi.

Ténis de Mesa: Tiago Apolónia, Fu Yu e Shao Jieni, no torneio individual.

Ténis: Pedro Sousa e João Sousa competem a pares.

Remo: Pedro Fraga e Afonso Costa.

Ensino equestre: Equipa nacional faz a sua estreia.

25

Surf: Estreia olímpica da modalidade com Teresa Bonvalot (10:20)e Yolanda Sequeira (13:00). Frederico Morais, infetado com covid-19, não pode estar presente.

Skate: Outra estreia nos Jogos, com Gustavo Ribeiro (8:30).

Ginástica Artística: Filipa Martins disputa a qualificação, no centro da modalidade em Ariake (07:10)

Ténis: João Sousa joga contra o checo Tomas Machac (03:00).

Ténis de Mesa: Jieni Shao enfrenta a atleta de Singapura Mengyou (14:45). Fu Yu joga contra a indiana Sutirtha Mukherjee.

Judo: Joana Ramos, -52 kg, enfrenta a norte-americana Angelica Delgado.

Vela: Carolina João entra em ação na prova de laser (12:05).

Natação: Francisco Santos procura a qualificação nos 100 metros costas.

26

Judo: Telma Monteiro, medalha de bronze no Rio2016, é a primeira medalhada portuguesa a tentar repetir um dos lugares de pódio em Tóquio2020, no Nippon Budokan,

Triatlo: João Pereira e João Silva disputam nadam, pedalam e correm no parque da marina de Odaiba.

Natação: Tamila Holub abre a participação lusa na natação, no centro aquático de Tóquio. Diana Durães compete nas eliminatórias dos 1.500 metros.

Ténis de Mesa: Fu Yu joga contra a indiana Sutirtha Mukherjee.

27

28

29

Ginástica artística: Final do concurso em que pode participar Filipa Martins

Judo: Compete o bicampeão do mundo de judo em -100 kg Jorge Fonseca, uma das grandes 'esperanças' lusas,

30

Atletismo: Lorene Bazolo estreia-se na pista do Estádio Olímpico nas eliminatórias dos 100 metros.

Lançamento do peso: Auriol Dongmo chega à capital nipónica com a quarta melhor marca do ano.

Triplo Salto: Patrícia Mamona e Susana Costa tentam superar a qualificação no triplo salto.

Andebol: último jogo da seleção de andebol na primeira fase, diante da seleção anfitriã, às 09:00 locais (01:00 em Lisboa).

31

Natação: Caso se qualifique para a final dos 800 metros livres, Tamila Holub nada este sábado.

Trampolim: Diogo Abreu na qualificação (13:00).

Agosto

1

2

Canoagem: Apuramento de Fernando Pimenta, em K1, no centro de canoagem de Kasai.

3

Canoagem: Fernando Pimenta, medalha de prata em K2 1.000 metros com Emanuel Silva, enfrenta a final da mesma distância, mas a solo, em K1 1.000 no centro de canoagem de Kasai.

Triplo salto: Nelson Évora e Pedro Pablo Pichardo enfrentam provas de qualificação.

4

5

Triplo salto: O único campeão olímpico português em atividade, Nelson Évora, tal como Pedro Pablo Pichardo, tem a final do triplo salto marcada para esta quinta-feira.

Canoagem: Emanuel Silva, João Ribeiro, Messias Baptista e David Varela competem em K4 500 metros

6

Maratona: Carla Salomé Rocha, Sara Catarina Ribeiro e Sara Moreira enfrentam os 42,195 quilómetros da maratona, a única prova em que Portugal já conquistou dois títulos olímpicos - Carlos Lopes e Rosa Mota.

Marcha: O veterano João Vieira vai disputar a prova de 50 quilómetros. Ana Cabecinha compete na prova de 20 quilómetros.

Andebol: Final e do jogo de atribuição da medalha de bronze.

7

Atletismo: A final dos 100 metros femininos encerra o programa.

8

Triplo Salto: Encerra a competição

Ciclismo de pista: Maria Martins estreia-se no dia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

As provas dos atletas portugueses podem ser acompanhadas na RTP2.

A Eurosport também está a transmitir as provas das várias modalidades dos Jogos Olímpicos.