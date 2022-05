PSG aponta a Rúben Amorim com Luís Campos a diretor desportivo

A revolução já está em marcha no Paris Saint-Germain e o novo projeto do milionário clube francês pode ter mais dois protagonistas portugueses em lugares de decisão: Luís Campos como diretor desportivo e Rúben Amorim como treinador. O anúncio do primeiro pode estar para breve, até porque o brasileiro Leonardo foi destituído do cargo. Quanto ao técnico do Sporting, qualquer desfecho não será para já, dado que Mauricio Pochettino mantém-se como técnico e há ainda uma sombra que dá pelo nome de Zinedine Zidane.

A notícia do interesse do PSG em Rúben Amorim, 37 anos, foi avançada ontem pelo jornal Le Parisien, e rapidamente teve em eco nos media franceses e portugueses. De acordo com o Le Parisien, o nome do treinador do Sporting foi indicado aos donos do clube por Luís Campos, que em breve irá iniciar funções como homem forte do futebol dos parisienses, e que vê em Amorim o perfil do treinador que o PSG precisa: jovem, ambicioso e sem medo de apostar em jovens.

Segundo o Le Parisien, o nome de Amorim ganhou força porque Zinedine Zidane terá recusado. Há, porém, outros meios franceses que continuam a garantir que o antigo internacional francês é mesmo a prioridade do PSG, e que o clube vai tentar um último forcing para garantir o treinador que no Real Madrid ganhou três Champions

Luís Campos com Mbappé. © Pedro Rocha/Global Imagens

Luís Campos, mesmo sem estar ainda em funções de forma oficial, já terá estado na origem de uma das grandes notícias do PSG nos últimos tempos: a renovação de Mbappé, anunciada sábado e oficializada ontem. Isto porque o dirigente português é muito próximo do craque francês e da sua família, uma relação que vem desde os tempos em que coincidiram no Mónaco. Questionado ontem sobre o diretor desportivo na oficialização da renovação de Mbappé, o dono do PSG aproveitou um lapso do jornalista (no primeiro nome) para fugir à pergunta: "Jorge Campos? Não conheço. É um ator?"

O diretor português, que em França foi um dos mentores dos projetos que levaram o Mónaco (2016-17) e o Lille (2020-21) a serem campeões frente ao poderoso Paris Saint-Germain, considera que Rúben Amorim é o técnico ideal para o clube. Tal como há uns anos elegeu Leonardo Jardim para treinar o Mónaco. E com sucesso.

"Cada projeto exige um treinador especial, mas o projeto tem que ser sempre do clube e nunca do treinador. O treinador é uma peça fundamental em qualquer clube e é uma área onde é necessário perder imenso tempo para encontrar a peça certa. O que não se pode fazer é trazer um treinador e só depois é que se pensa o projeto", disse no ano passado numa entrevista. Campos, refira-se, encerrou recentemente a sua colaboração com o Galatasaray, da Turquia, onde desempenhava funções de gestor do futebol.

Uma cláusula de 30 milhões

A possível contratação de Rúben Amorim ao Sporting tem, contudo, um pequeno entrave. O treinador tem contrato com o Sporting até 2024 e uma cláusula de rescisão de 30 milhões de euros. Mas o dinheiro, à partida, não será um entrave para o milionário clube francês propriedade do qatari Nasser Al-Ghanim Khelaïfi. Ou seja, caso seja esta a intenção de Rúben Amorim e os franceses batam os 30 milhões, nada pode impedir o português de se mudar para Paris.

A concretizar-se esta operação, Rúben Amorim iria orientar uma verdadeira constelação de craques. Além dos portugueses Danilo e Nuno Mendes (o PSG vai acionar a cláusula e pagar aos leões 40 milhões de euros), teria a oportunidade de treinar provavelmente um dos melhores tridente do futebol mundial atual: Messi, Mbappé e Neymar.

Apesar de se ter sagrado campeão francês, o trabalho de Pochettino não agradou à direção do clube, muito pelo facto de o PSG (mais uma vez) continuar sem ter sucesso na Champions - esta época caiu nos oitavos de final, eliminado pelo Real Madrid. Mesmo no campeonato, as exibições não foram brilhantes, com o clube a terminar a Ligue 1 com quatro derrotas e oito empates. E algumas exibições para esquecer.

Se em relação a Amorim seria a primeira vez que o clube teria um português como treinador, já na função de diretor desportivo não será inédito. Entre 2017 e 2019, Antero Henrique desempenhou esse cargo, e foi na sua gerência que o clube contratou Neymar por 222 milhões de euros (ainda hoje a maior transferência do futebol mundial). Refira-se como curiosidade que Rúben Amorim é cunhado de... Antero Henrique, que de acordo com a imprensa francesa também terá sido consultado acerca do técnico português.

