Problema técnico com o avião atrasou partida do Sporting para Nápoles

O voo do Sporting, que devia partido para a Nápoles pouco antes das 15h00, atrasou devido a um problema no Airbus A330-202. A viagem foi reagendada para as 18h56, com a equipa a levantar voo no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, depois das 19h30.Entretanto, o clube leonino informou que a conferência de imprensa de antevisão ao jogo, inicialmente prevista para as 18h45, foi cancelada após acordo com a UEFA. A comitiva leonina só vai aterrar em Itália depois das 23h30. O duelo entre o Napoles e Sporting está agendado para as 20h00 de quarta-feira, no Estádio Diego Armando Maradona.O atraso causa constrangimentos não só ao plantel de Rui Borges, mas também aos sub-19 leoninos, que têm jogo marcado para as 13h00 locais de quarta-feira..Varandas defende “mérito” \ndas conquistas do Sporting antes do jogo com o Napoles\n