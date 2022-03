Primeiro passo dado com sucesso. Segue-se a Macedónia do Norte

O primeiro passo foi dado com sucesso, ao vencer esta quinta-feira a Turquia (3-1), mas, para subir a escada que a levará ao Mundial 2022, a seleção nacional terá de vencer na terça-feira, no Dragão, a Macedónia do Norte (que de forma surpreendente eliminou a Itália).

Vencer o playoff é a última hipótese de Portugal marcar presença no campeonato do mundo, no próximo inverno e dar seguimento a 24 anos sem falhar uma grande competição (desde o Mundial 1998). Otávio foi a grande figura do jogo ao marcar um golo e oferecer outro a Jota. Matheus Nunes fechou as contas já depois dos 90 minutos.

Em relação ao jogo com a Sérvia, que colocou Portugal nesta situação de precisar passar por um playoff duplo para ir ao Mundial, Fernando Santos mudou cinco peças (três forçadas) no onze, num aparente 4x3x3, com João Moutinho como médio mais recuado e ladeado por Bernardo Silva e Bruno Fernandes. O selecionador fez a vontade a quem defende que a seleção deve jogar sem duplo pivot a meio campo e assumir uma postura mais ofensiva.

A maior surpresa foi a mudança na baliza. Há mais de 11 anos que Rui Patrício não falhava um jogo por opção. Aconteceu ontem, com a titularidade do portista Diogo Costa. Diogo Dalot jogou no lugar do castigado Cancelo, Danilo a central. Do lado turco, Stefan Kuntz efetuou quatro alterações para jogar num invulgar 3x5x2, com Ozan Kabak, Berkan Kutlu, Orkun Kokcu e Cengiz Under.

Portugal entrou bem no jogo e chegou cedo ao golo. Ronaldo serviu Jota, que assistiu Bernardo Silva, que rematou ao poste e viu a bola sobrar para Otávio, que vindo de trás fez o 1-0 de forma oportuna. Apesar de ainda não ter perdido desde que o alemão assumiu o comando técnico, um dos pontos fracos desta Turquia é o desânimo inconsciente quando sofre golos primeiro, mas Portugal não soube aproveitar para carregar e aumentar a vantagem.

Como tem sido habitual, a seleção baixou a intensidade de forma tão evidentes que os turcos ameaçaram a baliza de Diogo Costa. Apesar da equipa nacional dominar o ritmo do jogo, as perdas de bola em construção (com destaque para Diogo Dalot) eram enervantes até para Fernando Santos, que só descansou um pouquinho quando Jota (a passe de Otávio) fez o segundo golo.

O 2-0 ao intervalo era um bom indicador. Além da vantagem óbvia, Portugal só por uma vez tinha perdido um jogo (e particular, em 2017, com a Suécia) em que saiu ao intervalo a vencer por dois golos ou mais, enquanto a Turquia nunca invertera um resultado destes em 83 encontros. No regresso Bernardo fez um aviso a Ugurcan Cakir e Fernando Santos começou a pensar no jogo da próxima terça-feira, colocando William Carvalho, Rafael Leão e João Félix a aquecer.

E quando Portugal estava mais perto do terceiro... foi a Turquia que reduziu, num lance de total passividade da linha defensiva portuguesa. Burak Yilmaz desembaraçou-se de quatro portugueses e bateu Diogo Costa, colocando o banco, as bancadas e quase 15 milhões de portugueses em apreensão.

A resposta do selecionador ao golo turco foi trocar Jota por João Félix e esperar que assim Ronaldo aparecesse mais em zonas de finalização. Mas foi Otávio que teve mais uma oportunidade para fazer o terceiro de Portugal, após um lance de Raphael Guerreiro, que arrancou aplausos. E já com William em campo, os turcos podiam ter chegado ao empate. Com ajuda do VAR, o árbitro considerou que José Fonte fez penálti sobre Unal, mas Burak Yilmazna acusou a pressão e atirou para a bancada. Respiraram de alívio os portugueses... que só festejaram mesmo quando Matheus Nunes fez o 3-1.

E o adversário da final é... a Macedónia do Norte

De forma surpreendente, o adversário de Portugal na final do playoff de apuramento é... a Macedónia do Norte. Contra todas as previsões, a seleção treinada por lagoja Milevski eliminou fora a azzurra com um golo aos 90+3' minutos, apontado por Trajkovski, futebolista que neste momento já deve ter sido eleito herói nacional de um país que nunca conseguiu uma presença numa grande prova de seleções.

A Itália, campeã da Europa no Euro 2020, falha assim desta forma (escandalosa) mais uma presença num Mundial, depois de ter ficado também pelo caminho também no Campeonato do Mundo de 2018. Desta vez feita foi eliminada pela surpreendente Macedónia, seleção que ocupa o 67.º lugar do ranking FIFA. Um resultado que muito provavelmente vai fazer cair o selecionador Roberto Mancini.

Portugal só defrontou a Macedónia do Norte em dois particulares. O mais recente foi em maio de 2012 e terminou empatado sem golos. Antes, em abril de 2003, também num jogo particular, a seleção venceu, por 1-0, com um golo de Luís Figo.

