Presidente do Sporting conclui requisição no Hospital Militar

O presidente do Sporting, Frederico Varandas, no final de uma reunião com o secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo (ausente da fotografia), acompanhado pelo secretário de Estado Adjunto e da Administração Interna, Antero Luís (ausente da fotografia), para abordar o tema da segurança no contexto desportivo, que tem vindo a ser acompanhado pelo Ministério da Administração Interna e pelo Ministério da Educação, no Ministério da Administração Interna, em Lisboa, 8 de janeiro de 2020. MÁRIO CRUZ/LUSA

